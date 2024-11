El sentido homenaje de exintegrante de One Direction a Liam Payne tras su funeral

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El miércoles 16 de octubre, la música perdió a uno de sus grandes íconos con la trágica muerte de Liam Payne, quien fue hallado sin vida en un hotel del barrio porteño de Palermo, Buenos Aires. La noticia conmocionó no solo a los millones de fanáticos que lo admiraban en todo el mundo, sino también a sus ex compañeros de One Direction, quienes han expresado su dolor y tributo tras esta inesperada pérdida.

lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Liam, de 31 años, falleció tras caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur, una caída de aproximadamente 14 metros que ha dejado a sus seres queridos y seguidores en estado de shock. Su funeral se llevó a cabo en Amersham, al oeste de Londres, donde sus amigos y familiares se reunieron para rendirle homenaje.

Luego de asistir al funeral del cantante británico en Amersham, al oeste de Londres, el exintegrante de la reconocida banda británica-irlandesa, Zayn Malik, comenzó su primera gira como solista, Starway to the Sky Tour 2024 con un concierto en la sala O2 Academy de Leeds, Inglaterra y como no podía ser de otra manera, recordó a Liam con un emotivo homenaje al finalizar el show.

Malik había anunciado su regreso a los escenarios el 18 de septiembre. A través de su cuenta oficial de Instagram, Zayn compartió su entusiasmo por retomar su carrera en solitario con un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos: “Aprecio su paciencia, amor y apoyo. No puedo esperar para que disfrutemos de buena música juntos”.

Sin embargo, el trágico fallecimiento de Liam obligó a Zayn a tomar una difícil decisión. A través de sus redes, el cantante anunció que pospondría las fechas de su gira en Estados Unidos, que incluían conciertos en ciudades como San Francisco, Las Vegas, y Nueva York, reprogramándolas para enero y febrero de 2025. Malik expresó su dolor por la pérdida de su amigo, mostrando su compromiso con honrar su memoria.

El 15 de noviembre, Zayn también reprogramó las fechas de su gira en Edimburgo, ya que una de las presentaciones coincidía con el funeral de Liam, lo que demuestra el impacto profundo que su partida ha tenido en su vida y en su carrera.

El regreso a los escenarios de Zayn Malik marcó un momento significativo, ya que fue su primer espectáculo en solitario desde su salida de One Direction en 2015. Durante su actuación en Leeds, deleitó a sus fanáticos con 17 canciones que abarcaron los éxitos de sus cuatro álbumes en solitario: Mind of Mine (2016), Icarus Falls (2018), Nobody is Listening (2021), y Room Under The Stairs (2024).

El cierre del concierto fue un momento emotivo; un mensaje proyectado en la pantalla del escenario decía: “Liam Payne 1993 – 2024, Love you bro”, acompañado de un corazón rojo, como un sentido homenaje a su compañero y amigo.