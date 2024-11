Edmundo González enfatizó que varios países deben dar el paso formal a su reconocimiento pleno

Posteado en: Destacados, Internacionales, Presidenciales

El líder democrático Edmundo González enfatizó que a varios países de Latinoamérica les falta dar paso al reconocimiento pleno de su victoria electoral el pasado 28 de julio y su legitimidad como presidente electo de Venezuela.

“Hace falta que el resto de la comunidad internacional tome conciencia y decida definitivamente el reconocimiento de nuestra candidatura como presidente electo. Hay mucha simpatía, hay mucho afecto, pero falta dar el paso formal del reconocimiento por parte de varios gobiernos, inclusive de varios gobiernos de la región, América Latina, que sabemos que están con nosotros, que nos lo dicen que están con nosotros, que dicen que vamos entendemos la precaria situación de la democracia en Venezuela, el irrespeto por los derechos humanos, pero les hace falta dar el paso del reconocimiento pleno de que hubo unas elecciones el 28 de julio, que en esas elecciones hubo un ganador, que ese ganador es Edmundo González y que le corresponde constitucionalmente tomar posesión del cargo el 10 de enero del año próximo”, comentó González en una conversación con la periodista Goizéder Azúa para TVV Noticias.

El líder opositor aplaudió el apoyo de Estados Unidos y Ecuador y se declaró convencido de que “entre ahora y el 10 de enero se sumarán otros países al reconocimiento pleno de nuestra candidatura”.

Respecto a la postura del Gobierno español encabezado por Pedro Sánchez, González comentó que “el caso de España es bien particular. Aquí hay un debate interno en torno a la presencia mía acá. Hay un debate desde antes de yo llegar a Madrid. Yo llegué los primeros días del mes de septiembre y enseguida, apenas pocos días después, solicité asilo. Desde ese momento, por parte de las autoridades, he recibido amplias garantías, he recibido el mejor de los afectos, de facilidades materiales para mi permanencia aquí. Hace falta el reconocimiento pleno”.

El dirigente venezolano aseguró que, “en el fondo, la mayoría de los partidos políticos en España están en favor del reconocimiento. Esa es la verdad. Bueno, están a favor del reconocimiento como el Partido Popular, en este caso le pregunto si el PSOE también, el Partido Nacionalista Vasco, pero con todo esto que está sucediendo, esa fragmentación, esta división política existente, ahora con un caso de corrupción escandaloso que es parte del imaginario colectivo, en donde también salen a relucir casos como el del ‘Delcygate'”.

Pese a todo, González puntualizó que “yo no me quiero meter en los temas de la política interna española, porque no me corresponde a mí y menos en este momento y menos con un gobierno que me ha prestado muchas facilidades aquí. Pero es un tema delicado, es un tema que está en el centro del debate, en este preciso momento, en la política española”.

