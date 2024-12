“Madurodam”, el pueblito miniatura en La Haya que Nicolás Maduro jamás podrá visitar

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

Nicolás Maduro admitió el pasado viernes que duda mucho que algún día pueda viajar en libertad a Países Bajos, donde está la Corte Penal Internacional (CPI) que investiga a la administración chavista por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Durante una conferencia ante los medios de comunicación, Maduro reconoció que le gustaría visitar “a lo que llaman los Países Bajos, antigua Holanda. Allá en Amsterdam hay un pueblo que se llama Madurodam”, que en realidad en un parque temático en miniatura ubicado en La Haya.

“Yo nunca he ido… creo que no voy a poder ir por la persecución que me tienen a mí ahora, pues. Me están cazando y no soy conejo, pero Dios con nosotros”, lamentó Maduro con una sonrisa irónica.

Madurodam es reconocido por sus innumerables maquetas a escala, al menos 25 veces más pequeñas que en la realidad, y que representan iglesias, granjas, ayuntamientos, torres, plazas, calles y monumentos de su país.

El parque temático es una obra conmemorativa a George Maduro, un héroe de la Segunda Guerra Mundial que murió en un campo de concentración nazi.