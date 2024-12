Andrés Sotelo habla por primera vez sobre el asesinato de Juan Felipe Rincón: No acabé con la vida de él

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Sucesos

Un hecho que conmocionó a Bogotá ocurrió el domingo 24 de noviembre. Juan Felipe Rincón, joven de 21 años, fue encontrado muerto con un impacto de bala en el barrio Quiroga, localidad Rafael Uribe Uribe.

Informe de balística le dio un giro a la investigación

La víctima de este hecho era el hijo del inspector general de la Policía Nacional. Con el paso del tiempo, se han dado a conocer más detalles de este caso, a tal punto que ha habido giros en la investigación.

Hace algunos días, Noticias RCN reveló el expediente completo. El informe de balística muestra que en la escena del crimen se habrían encontrado dos armas, pero ninguna estaba registrada.

Inclusive, una de estas no era apta para disparar. Con esta información se abrió una nueva incógnita frente a quién le disparó al joven de 21 años.

Después del asesinato, las autoridades capturaron a Andrés Sotelo por ser el presunto responsable.

Si bien Sotelo fue judicializado, el informe reveló que el arma que portó no era apta para disparar: “El revolver de co2 analizado como A2, marca Dan Wesson, calibre 4.5 mm, NO es Apto para disparar, debido a que el arma presenta ausencia de sus partes esenciales como tambor, brazo móvil o grúa, palanca de rotación del tambor y no presenta sincronismos de sus mecanismos de disparo”.

Revelador testimonio de Andrés Sotelo

Durante la investigación, el capturado ha enfatizado que él no disparó, sino que el responsable habría sido el patrullero Sergio Rico, el escolta del hijo del inspector.

Noticias RCN revela en primicia el testimonio de Andrés Camilo Sotelo, quien está bajo custodia de las autoridades desde el día que ocurrió el asesinato.

“Ese día fue muy confuso, fue una cosa que se salió de las manos. Sin embargo, ese día yo no portaba un arma de fuego, no portaba un arma letal. Portaba un arma conocida como co2 de aire comprimido no mortal“.

El joven capturado le envió un mensaje a los allegados del asesinado: “De antemano también quiero pedirle perdón a la familia de Juan Felipe porque, aunque no acabé con la vida de él, sé que no fue correcto ese día lo que pasó ni la mejor manera de reaccionar”.

“Ese día la única arma que fue disparada era la del escolta, él fue quien disparó y acabó con la vida de Juan Felipe“.

Teniendo en cuenta esta información, el abogado de Sotelo, Saúl León, pide su cliente sea liberado. Un juez definirá si le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario.