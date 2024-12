¿Pueden los casinos online manipular los juegos?

Posteado en: Titulares

Los casinos han sido lugares de apuesta populares desde la aparición del primero de su especie en el año 1638 en Venecia, Italia, y por otro lado, los casinos online se han convertido en uno de los negocios más dominantes en la internet desde el año 2002 gracias a la fácil accesibilidad a éstos, a que no debes de salir de casa para jugar y a la gran cantidad que hay para elegir.

El éxito de estos se ve reflejado en la gran cantidad de usuarios, que se estiman que sean 1.6 billones de personas al año, cifra que va en aumento gracias a la accesibilidad y a los bonos que estos ofrecen. Muchos de estos casinos online ofrecen varios tipos de bonos, entre ellos un bono de bienvenido o uno sin depósito, y un casino con un bono sin depósito, por ejemplo, atrae a muchos jugadores nuevos y les de la oportunidad de jugar antes de usar su propio dinero.

Pero claro, con el crecimiento de los casinos online, han surgido muchos mitos que mantienen alejados a muchos, y el que más creen los usuarios es que los casinos online manipulan los juegos. Hablemos un poco de esto.

Que un casino online altere los resultados de los juegos para que pierdas es algo totalmente imposible ya que cada uno de estos casinos son sometidos a estudios y regulaciones por expertos para ganarse las licencias de juegos y el permiso para poder ofrecer el servicio a los usuarios y puedan ser considerados como casinos legales y seguros.

Claro, se han visto casos de casinos online falsos que envían correos con bonos y promociones para que usuarios caigan en la trampa e ingresen sus datos bancarios. Esto es conocido como “scam” y por esto, páginas como Gamble Insiders suelen mostrar las valoraciones y opiniones de muchos casinos, que te ayudará en saber cuales son legales y cuáles no.

¿Pero aun así los juegos pueden ser alterados? Para nada ya que estos suelen comprar los juegos directamente de sus proveedores, y cada uno de estos cuentan con su propio porcentaje de retorno al jugador o simplemente RTP el cual, como su nombre lo indica, es un porcentaje de apuestas que se le devolverá al jugador por apuesta completadas; en pocas palabras, mientras más alto sea el RTP, más devolución tendrá. El usuario puede ver el RTP en la pagina del proveedor del dicho juego.

Además de eso, los juegos suelen usar el algoritmo RNG o también conocido como el Generador de Números Aleatorios el cual genera resultados o números que son imposibles de predecir o de prever lo cual garantiza un juego imparcial.

Por eso, hay que perder el miedo y la desconfianza con respecto a que los resultados de los juegos son manipulados por los casinos ya que realmente no hay manera de que puedan hacerlo. Es normal tener desconfianza con respecto a la apuesta ya que no es para todos, pero no pensemos que los casinos online nos hacen trampa, ya que seria algo contraproducente para ellos. Así que no nos preocupemos y no creamos en rumores como estos.