Se conoce el crudo relato de Brayan Campo, en el que confesó haber matado a Sofía Delgado: “Empezó a gritar y a correr”

Ante la pregunta del periodista Poveda, ella respondió: “Si él tenía un propósito de meter a una niña allá y si ya venía con esos antecedentes, era lo más lógico que sí. Él dice que no. Dios sabe, conoce el corazón de él, y lo único que yo le puedo decir es que todo el caso de mi niña va a salir a la luz. Todo tiene que salir a la luz”.

Vale recordar que Campo estuvo vinculado a otro episodio de agresión sexual a una menor, pero quedó libre en 2018 por vencimiento de términos.

“La verdad, ese día a mi esposo y a mí no nos dijeron nada sobre lo de Salomé, nosotros no sabíamos nada. Después fue que yo me di cuenta de lo de la niña, que una hora antes, a esa niña, él (Campos) la iba a meter allí (al local). Pero por cosas del destino, la niña logró escapar. Yo lo que me pregunto es: si la mamá de ella dice que ella fue y habló, ¿por qué esperaron tanto? Si ya tenían un indicio de que habían metido a una niña a ese local, ¿por qué no se dirigieron directamente a ese local?, ¿por qué esperaron tanto?”, se cuestionó Zúñiga, sobre el actuar de la Policía en medio de la búsqueda de Sofía.