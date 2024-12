La otra cara: “Sacco y Vanzetti: La culpa de ser inmigrantes, pobres y anarquistas” Por José Luis Farías

Posteado en: Opinión

“No temo morir, porque sé que el mundo recordará nuestros nombres. En algún lugar, en algún momento, alguien contará nuestra historia y entenderá que no fue en vano.” Carta de Nicola Sacco a su hijo Dante.

“No lamento nada, salvo el dolor que nuestra muerte pueda causar a nuestros seres queridos. Pero estoy en paz, porque sé que nuestras ideas no morirán con nosotros. A través de la injusticia que sufrimos, otros abrirán los ojos. Otros lucharán.” Última declaración de Bartolomeo Vanzetti

En la historia hay episodios que parecen diseñados no para resolver un conflicto, sino para perpetuarlo. Uno de esos casos es el de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos inmigrantes italianos que fueron ejecutados en Massachusetts el 23 de agosto de 1927, tras un juicio que, más que justicia, ofreció un espectáculo macabro de prejuicios y propaganda durante seis años y tres meses. Su historia, como todas las grandes tragedias, trasciende el tiempo: no se trata solo de un juicio, sino de un espejo incómodo en el que se refleja lo peor de nuestras sociedades.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Nicola Sacco era zapatero; Bartolomeo Vanzetti, pescador. Ambos compartían más que un origen humilde: eran inmigrantes y anarquistas, etiquetas que, en los EE.UU., de los años veinte, los convertían en sospechosos permanentes. Fueron acusados de robo y asesinato en un asalto a una fábrica de calzado en South Braintree, Massachusetts. Pero lo que siguió no fue una investigación rigurosa, sino un juicio cuyo resultado parecía decidido antes de empezar.

En el tribunal, lo que realmente se juzgaba no era su culpabilidad, sino su identidad. El fiscal, Frederick Katzmann, no necesitó pruebas contundentes para condenarlos; le bastó con su procedencia y sus ideas. “Eran italianos, anarquistas y extranjeros, ¿qué más hace falta saber?”, parecía decir el sistema judicial estadounidense. Durante el juicio, la evidencia balística fue confusa, los testigos contradictorios y las coartadas ignoradas. Sin embargo, el juez Webster Thayer, cuya imparcialidad era tan ficticia como su peluca, se mostró implacable: Sacco y Vanzetti eran culpables porque no podían ser otra cosa.

Lo fascinante —y trágico— del caso es cómo convirtió a Sacco y Vanzetti en símbolos. Los dos hombres eran, ante todo, seres humanos comunes, con virtudes y defectos, pero el juicio los transformó en mártires de una causa global. A lo largo de los años veinte, manifestaciones masivas se extendieron desde Nueva York hasta Buenos Aires, desde París hasta Tokio. Intelectuales como Albert Einstein y H.G. Wells alzaron la voz; escritores como John Dos Passos y Upton Sinclair denunciaron la farsa judicial. Incluso en su carta al tribunal, Bartolomeo Vanzetti escribió con una dignidad que desarma: “He sufrido porque soy radical, y de seguro he sufrido más por ser italiano”.

En el estilo de los mejores cuentos kafkianos, el caso de Sacco y Vanzetti no tiene resolución satisfactoria. Su ejecución no cerró el debate, sino que lo avivó. Para algunos, sigue siendo un ejemplo de cómo la justicia puede prostituirse ante el poder y los prejuicios. Para otros, es un recordatorio de la fragilidad de la democracia frente a las ansiedades sociales: en la Norte América de los años veinte, la Revolución Rusa aún resonaba como un eco amenazante, y los inmigrantes eran chivos expiatorios ideales.

Se podría decir que el caso de Sacco y Vanzetti no se trata de la verdad, sino del relato. El relato oficial, el de su culpabilidad, no sobrevivió al tiempo, pero el relato de su injusticia se ha vuelto inmortal. En ese sentido, la historia no pertenece a los jueces que los condenaron, sino a quienes no dejan de preguntarse: ¿y si hubieran sido inocentes? Al final, la grandeza del caso no está en el veredicto, sino en la imposibilidad de olvidarlo.

Y quizás ahí reside la auténtica justicia: Sacco y Vanzetti murieron, pero no callaron. Su legado sigue vivo, no porque fueran héroes, sino porque eran humanos. Humanos que, como todos, soñaban con un futuro mejor, aunque ese futuro los excluyera. Y, en última instancia, es esa humanidad —no la culpa, ni la inocencia— lo que los ha hecho eternos.

Una radiografía de la injusticia

En “La historia inacabada de Sacco y Vanzetti” (1977), Louis Joughin y Edmund M. Morgan resumen el núcleo del caso con una frase de una lucidez casi aterradora: “El juicio de Sacco y Vanzetti no fue solo un caso criminal, sino una radiografía de una nación atrapada entre el miedo al extranjero y la necesidad de justicia.” No se puede leer esta afirmación sin sentir el peso de una paradoja que aún nos concierne: un sistema diseñado para impartir justicia puede convertirse, bajo determinadas circunstancias, en un instrumento de miedo y exclusión.

Joughin y Morgan no se limitan a diseccionar el caso judicial; lo transforman en un espejo incómodo de una época, una década en la que Estados Unidos, una nación construida sobre la inmigración, miraba con recelo a los recién llegados. En los años 20, el miedo al extranjero no era un sentimiento abstracto, sino una fuerza tangible, convertida en política y ley. Los anarquistas eran vistos como enemigos del orden establecido; los italianos, como una amenaza cultural. Sacco y Vanzetti eran ambas cosas, y eso los convirtió en los culpables ideales mucho antes de que se pronunciara el veredicto.

La tesis de Joughin y Morgan es sencilla, pero devastadora: lo que se juzgó no fueron los actos de Sacco y Vanzetti, sino su identidad. El tribunal no examinó pruebas; examinó acentos, orígenes y creencias. La xenofobia no fue solo el contexto del juicio, sino su motor. El miedo al extranjero, alimentado por un clima de paranoia y crisis social, se filtró en las palabras del fiscal, en los titulares de la prensa, en la mirada de los jurados.

El resultado fue un juicio que, más que buscar la verdad, pareció confirmar los prejuicios de una sociedad al borde del pánico. Esa es la radiografía a la que aluden Joughin y Morgan: un país que, enfrentado a sus propios temores, eligió proyectarlos sobre dos inmigrantes italianos, dos anarquistas cuya culpabilidad nunca se probó, pero cuya condena resultó inevitable.

Joughin y Morgan no escriben desde la indignación, sino desde el rigor analítico. Pero el efecto de su libro es devastador porque, al reconstruir el caso, desnudan una verdad incómoda: el juicio de Sacco y Vanzetti fue mucho más que un error judicial; fue un acto de injusticia deliberada, un reflejo de los peores instintos de una sociedad atrapada entre su fe en la justicia y su incapacidad para aplicarla sin prejuicios. Una lección que, como ellos mismos advierten, sigue siendo urgente. Porque las tensiones que definieron ese juicio no han desaparecido; solo han cambiado de forma y de víctimas.

El caso, como también señala Oliver Todd en su ensayo “Sacco y Vanzetti: La ejecución de dos inocentes” (1997), no fue un juicio en el sentido tradicional del término. Más bien, fue un escenario donde se representaron los miedos y prejuicios de una nación en crisis. “Sacco y Vanzetti no fueron solo víctimas de un error judicial, sino mártires de una lucha más grande contra la intolerancia y el miedo,” escribe Todd, enmarcando el caso como un espejo de la paranoia que dominaba a Estados Unidos en la década de 1920. Aquella era una nación desgarrada por conflictos internos: la inmigración masiva, el temor al anarquismo, la sombra de la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, Sacco y Vanzetti no fueron dos hombres juzgados, sino dos símbolos condenados por su origen y sus ideas.

Todd describe con minuciosidad cómo el sistema judicial estadounidense, en teoría un baluarte de la justicia, se convirtió en una maquinaria de condena. “No se juzgaba a Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, se juzgaba su origen, su lengua, sus ideas.” En esta frase se resume la esencia de lo que Todd denuncia: un proceso que no se basó en pruebas concluyentes, sino en prejuicios profundamente arraigados. En lugar de ser protegidos por la ley, los acusados fueron traicionados por un sistema que les negó la presunción de inocencia.

El juez Webster Thayer, encargado del caso, emerge como la figura trágica de esta farsa judicial. Todd lo describe como un hombre cuya parcialidad era tan evidente que transformó su tribunal en un escenario teatral: “El juez Thayer no ocultaba su desprecio por los acusados; su tribunal no era una sala de justicia, sino un teatro de la condena.” Bajo su dirección, las pruebas, ya de por sí débiles, se manipularon para sostener una narrativa de culpabilidad que nunca se probó.

Sin embargo, lo que diferencia el análisis de Todd de otros relatos es su atención a la humanidad de Sacco y Vanzetti. A través de sus cartas, sus declaraciones y su dignidad frente a la muerte, Todd rescata a los hombres detrás de los nombres. “No nos quejamos por nosotros mismos, sino por aquellos que seguirán siendo oprimidos después de nosotros,” dijo Vanzetti antes de su ejecución. En estas palabras, Todd encuentra no solo un testimonio de su inocencia, sino también un grito de resistencia contra un sistema que los condenó por lo que representaban, no por lo que hicieron.

En el vasto y sombrío panorama de la historia judicial estadounidense, pocos episodios han dejado una marca tan indeleble como el caso de Sacco y Vanzetti. Es un relato teñido de prejuicios, un juicio no de hechos, sino de identidades. En sus páginas resuenan los ecos de una nación desgarrada por el miedo y la intolerancia, y en sus márgenes se percibe el pulso opaco de una justicia mancillada por la parcialidad.

Era una época en la que la sombra de la xenofobia se extendía como un manto de niebla sobre los Estados Unidos. Los inmigrantes, portadores de acentos extranjeros y esperanzas ajenas, eran mirados con desconfianza. En este escenario, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos hombres de origen italiano, fueron arrestados, no solo por su supuesta participación en un robo y asesinato, sino también por el delito silencioso de ser extranjeros y anarquistas.

El juicio que siguió no fue, como señalaron Joughin y Morgan, una búsqueda imparcial de la verdad, sino un ritual sombrío donde “las palabras ‘anarquista’ e ‘inmigrante’ resultaron más condenatorias que cualquier evidencia material”. En este tribunal, la ley, otrora baluarte de justicia, se había convertido en un espejo oscuro de los temores colectivos.

Ante los ojos del Tribunal, las pruebas balísticas presentadas por la fiscalía fueron un teatro de sombras, más inconsistentes que reveladoras. “El caso contra Sacco y Vanzetti se sostuvo sobre un edificio de suposiciones más que de certezas”, escribieron los autores, y cada palabra evocaba una imagen de un juicio en el que la verdad había sido sacrificada en el altar de la conveniencia.

Cada testimonio que se presentaba, cada fragmento de evidencia, era un eco distante de la realidad, manipulado para encajar en una narrativa que ya había decidido su desenlace. Así, el juicio avanzó como un río oscuro, arrastrando consigo la credibilidad del sistema judicial.

¿Acaso se juzgaba a dos hombres, o más bien a sus ideas y su origen? Los rostros de Sacco y Vanzetti, marcados por la fatiga de interminables días de acusaciones, parecían proyectar una súplica muda, no solo por sus vidas, sino por un juicio justo.

El público, enardecido por el espectáculo mediático que se tejía en torno al caso, los condenó mucho antes de que el juez pronunciara su sentencia. Las palabras de los periódicos, cargadas de veneno y prejuicio, envolvieron a la nación en una narrativa que convertía a los acusados en monstruos antes de que pudieran demostrar su humanidad.

Cuando finalmente se ejecutó la sentencia, los cuerpos de Sacco y Vanzetti cayeron en el silencio eterno, pero sus nombres resonaron más allá del tribunal y de la prisión. “Paradójicamente”, reflexionaron los autores, “la injusticia cometida contra ellos otorgó a sus nombres una inmortalidad que la justicia no habría garantizado”.

En las calles de Massachusetts y en los rincones más lejanos del mundo, su muerte se convirtió en un símbolo. La ejecución no apagó sus voces; las amplificó, convirtiéndolas en un grito persistente que exigía justicia para los oprimidos y los vulnerables.

“La historia de Sacco y Vanzetti no terminó con la ejecución; comenzó allí, como un recordatorio perpetuo de los peligros de la intolerancia”. Estas palabras finales de Joughin y Morgan reverberan como un eco siniestro, un aviso de que las cicatrices de la injusticia no se borran fácilmente.

En el manto oscuro de aquella tragedia, se dibuja un recordatorio para todas las generaciones: mientras la justicia se vea empañada por el prejuicio, las sombras de Sacco y Vanzetti continuarán acechando. Y en cada rincón donde el poder pretenda aplastar la verdad, su historia volverá a contarse, como un espectro eterno que nos mira desde el abismo del tiempo.

Y así, como un poema interrumpido, como una melodía incompleta, la historia de Sacco y Vanzetti permanece. No en los libros de historia, sino en el alma misma de quienes aún creen en la fuerza redentora de la justicia.

Al reflexionar sobre el legado de Sacco y Vanzetti, Oliver Todd recuerda que sus nombres, que en vida fueron sinónimo de amenaza, se transformaron tras su muerte en emblemas de resistencia. “Hoy, los nombres de Sacco y Vanzetti son símbolos de resistencia; su muerte no fue en vano,” concluye Todd, sugiriendo que, aunque no podemos corregir los errores del pasado, sí podemos aprender de ellos.

La memoria herida: Sacco y Vanzetti en la literatura y el arte

Hay historias que se niegan a morir. Historias que, como heridas abiertas, se convierten en obsesiones colectivas, en símbolos que atraviesan generaciones. El caso de Sacco y Vanzetti es una de esas historias, y el compendio “Sacco y Vanzetti en la literatura y el arte” (2007), un mapa de su inmortalidad cultural. En sus páginas, varios autores diseccionan con rigor académico y pasión contenida las representaciones artísticas del caso: novelas, películas, obras de teatro y canciones que, lejos de limitarse a narrar los hechos, han transformado esta tragedia en un espejo de las luchas y contradicciones humanas.

No se trata solo de recordar a Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, aquellos inmigrantes italianos que, en 1927, murieron en la silla eléctrica tras un juicio plagado de prejuicios y errores. Se trata de lo que ellos significan: el miedo al otro, el poder aplastante de los sistemas judiciales, la endeblez de la verdad. Cada representación artística del caso, desde la poderosa balada de Joan Baez hasta las páginas inquietantes de Howard Fast, no es solo un homenaje; es también una interrogación incómoda: ¿cuántos Sacco y Vanzetti siguen muriendo en silencio hoy?

Sin duda, hay historias que el tiempo debería borrar. Historias que, como el juicio y ejecución de Sacco y Vanzetti, duelen tanto que parecieran gritar para ser olvidadas. Sin embargo, el arte, con su obstinación poética y su memoria colectiva herida, ha hecho justo lo contrario. En cada poema, cada lienzo, cada escena de teatro y cada nota musical que evoca a estos dos inmigrantes italianos, se perpetúa no solo el recuerdo de su tragedia, sino el simbolismo universal de su injusticia.

“El arte no se limita a contar historias; construye memorias y reinterpreta las verdades de la historia,” dice el libro “Sacco y Vanzetti en la literatura y el arte“. Y con razón. Donde los tribunales fallaron, los poetas fueron los primeros en alzar la voz. Edna St. Vincent Millay transformó la crudeza de sus condenas en belleza lírica, gritando aquello que la justicia calló. Porque, como el libro señala con precisión, “en cada verso que les dedicaron, hay más humanidad que en las páginas de sus juicios.”

Pero el arte no solo reacciona, también imagina. La narrativa histórica, en obras como la de Howard Fast, se atrevió a completar las piezas faltantes, reconstruyendo no solo los hechos, sino las emociones que los documentos oficiales omitieron. “La novela se atrevió a imaginar lo que los documentos oficiales omitieron,” y, en ese proceso, convirtió a Sacco y Vanzetti en algo más que víctimas: los transformó en símbolos de resistencia.

El teatro y la música no se quedaron atrás. “El escenario se convierte en un tribunal paralelo, donde el público es el jurado,” señala el libro al analizar el teatro de Michael Gold, que no busca resolver el caso, sino enfrentarnos a nuestra propia humanidad. Y luego está la música, ese lenguaje universal que no argumenta, pero conmueve. Joan Baez y Ennio Morricone encapsularon la esencia de esta tragedia en “Here’s to You”, recordándonos que el dolor y la indignación también pueden ser cantados.

Finalmente, el cine llegó para ser testigo. Giuliano Montaldo, con su película “Sacco e Vanzetti” (1971)utilizó la cámara como un arma contra el olvido, porque, como señala el libro, “en el cine, las lágrimas del espectador son el testimonio de la injusticia sufrida.“

Y aquí estamos, décadas después, hablando de ellos. Sacco y Vanzetti ya no son hombres; son metáforas de la lucha por la dignidad. Cada representación artística de su historia es, como dice este libro imprescindible, “un acto de memoria contra el olvido.” Porque el arte no solo retrata el mundo; lo desafía. No solo nos invita a recordar, sino a reflexionar sobre nuestras propias miserias, y quizá, solo quizá, a transformar la realidad.

El libro no se limita a celebrar estas obras como arte comprometido, sino que las examina con mirada crítica, mostrando cómo cada interpretación transforma el caso en algo más. En la literatura, Sacco y Vanzetti han sido héroes, mártires y símbolos abstractos. En el cine, han sido víctimas, figuras casi bíblicas que encarnan el sacrificio. En las canciones, sus nombres resuenan como un grito de protesta, un himno contra la injusticia.

Pero lo más fascinante del compendio es que no deja de insistir en una idea esencial: el arte no solo recuerda, sino que reescribe. La historia de Sacco y Vanzetti no pertenece al pasado; sigue viva porque el arte la reinventa, porque su injusticia sigue siendo actual, porque aún no hemos aprendido las lecciones que deberíamos haber aprendido de su tragedia.

Al final, este libro no es solo un análisis de la representación artística de un caso histórico. Es, en el fondo, una reflexión sobre la memoria y el poder del arte. Sobre cómo las historias nos sobreviven y, en su persistencia, nos obligan a enfrentarnos a nosotros mismos. Sacco y Vanzetti murieron en 1927, pero su historia sigue aquí, más viva que nunca. Porque hay heridas que no se cierran, porque hay preguntas que nunca dejamos de hacernos. Y porque, como este libro demuestra, el arte es el único tribunal donde la justicia siempre está por venir.

La última palabra de Sacco y Vanzetti: Justicia en el abismo

La literatura se construye con preguntas, no con respuestas. Y pocas historias generan más preguntas, más rabia, más desamparo que la de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos inmigrantes italianos ejecutados en Estados Unidos en 1927 por un crimen que probablemente no cometieron. Pero su tragedia no radica únicamente en el hecho de su ejecución injusta, sino en el testimonio que dejaron: unas cartas que son, a un tiempo, un grito desgarrador y un monumento a la dignidad.

Hay momentos en que las palabras, lejos de ser un simple medio de comunicación, se convierten en una forma de inmortalidad. Esto ocurre con las últimas cartas de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, escritas desde la celda de la muerte. Estas cartas, redactadas con la certeza de un final inminente, no son únicamente testamentos personales, sino monumentos a la dignidad humana. En ellas se condensa no solo el drama de sus vidas, sino también el de una época marcada por la intolerancia, el miedo y la injusticia.

Sacco, el zapatero, y Vanzetti, el pescador, sabían que sus muertes no serían el cierre de un capítulo, sino el comienzo de una historia. Y esa conciencia atraviesa sus palabras, cargándolas de un significado que trasciende lo personal. “Hijo mío, quiero que siempre recuerdes que tu padre murió con valor y con una sonrisa en los labios porque sabía que no había hecho ningún mal”, escribe Sacco a su pequeño Dante. Es una frase que duele, no por lo que dice, sino por lo que implica: el intento desesperado de un padre por proteger a su hijo de la carga de un legado injusto.

Pero hay algo más: en esas palabras no solo late la voz de un padre amoroso, sino también la de un hombre que se niega a doblegarse. Sacco, condenado por un crimen que no cometió, no se despide con amargura, sino con una mezcla de serenidad y desafío que resulta profundamente conmovedora. Su muerte, parece decirnos, no es una derrota, sino un acto de resistencia.

Por su parte, Vanzetti escribe con una intensidad casi mística. Su carta, menos íntima que la de Sacco, es un manifiesto de principios. “Si pudiera vivir mil vidas más, volvería a elegir este camino. Estoy orgulloso de morir por una causa justa.” Estas palabras son el corazón de Vanzetti: una declaración de fidelidad no solo a sus ideales anarquistas, sino también a su humanidad. En ellas no hay miedo, solo una especie de redención anticipada, como si su muerte, lejos de ser el fin, fuera el punto de partida de algo más grande.

Estas cartas no son discursos políticos, pero están cargadas de política. Sacco y Vanzetti no fueron condenados por lo que hicieron, sino por lo que representaban: inmigrantes, pobres, anarquistas. En el Estados Unidos de la década de 1920, esos tres elementos eran una sentencia de muerte. Y ellos lo sabían. “No nos quejamos por nosotros mismos, sino por aquellos que seguirán siendo oprimidos después de nosotros”, escribió Vanzetti. Esta frase es, quizás, la más devastadora de todas, porque encapsula la conciencia de su destino y la transforma en una advertencia.

En sus cartas finales, Sacco y Vanzetti no intentan redimir sus nombres; intentan, más bien, redimir a quienes vienen después. En su declaración final ante el tribunal, Vanzetti afirmó: “No estoy sufriendo por un crimen, sino por ser quien soy”. Este reconocimiento de que la injusticia no radica en un acto, sino en una identidad, es lo que convierte su historia en un símbolo.

Sin embargo, reducir estas cartas a simples manifiestos políticos sería traicionar su profundidad. En ellas hay también una ternura innegable, un amor que desafía incluso a la muerte. Sacco, despidiéndose de su esposa Rosa, escribe: “Te amo más de lo que nunca podré expresar, y este amor me da fuerzas para enfrentar lo que viene”. Es una frase que humaniza al hombre detrás del símbolo, recordándonos que Sacco no es solo un mártir, sino un esposo, un padre, alguien capaz de sentir y temer.

En última instancia, las cartas de Sacco y Vanzetti son mucho más que palabras escritas desde el corredor de la muerte: son una lección sobre cómo enfrentar la injusticia sin perder la dignidad, sobre cómo aceptar la mortalidad sin renunciar a la vida. En ellas resuena no solo el dolor de dos hombres, sino también la esperanza de que sus muertes sirvan para algo más.

Como escribió Vanzetti en su última carta: “Nuestra muerte no será en vano; nuestra memoria vivirá en la lucha de los que vengan después de nosotros.” Y tenía razón. Porque, casi un siglo después, seguimos hablando de ellos, seguimos leyendo sus palabras y seguimos recordando su historia. Y mientras lo hagamos, Sacco y Vanzetti no habrán muerto del todo.