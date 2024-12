VIDEO: Joven se hizo viral al relatar por qué decidió regresar de EEUU a Venezuela

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Jedismar Gallego, una joven que hace un año decidió volver a su país natal, generó una lluvia de comentarios al compartir cómo ha sido su vida después de regresar a Venezuela tras haber vivido en Estados Unidos. En un video que ya acumula más de 3,000 likes, la joven respondió a la pregunta que más le hacen: “¿Te arrepientes de volver?”. Con sinceridad, afirmó que no y aseguró que está feliz y tranquila con su decisión.

Por Cibercuba

“Venezuela no es el mejor país del mundo, pero para algunos sí se puede”, comentó, dejando claro que su realidad no es la de todos. Explicó que gracias al esfuerzo de sus padres disfruta de una estabilidad económica que le permite vivir cómodamente, aunque reconoció que para personas que dependen de un salario mínimo, la situación es “extremadamente difícil”. Como ejemplo, mencionó el caso de su abuela, quien trabajó toda su vida como docente y ahora recibe una pensión de 84 bolívares, unos dos dólares, algo que calificó como “triste”.

La joven también comparó las realidades entre ambos países: “En Estados Unidos puedes vivir bien, pero depende de lo que quieras. Si quieres una vida independiente con un trabajo de 8 horas, te va a alcanzar, pero no te va a sobrar. Aquí, aunque no es perfecto, he encontrado maneras de sobrellevar las cosas”.

El video generó reacciones de todo tipo. Algunos usuarios compartieron experiencias similares, como uno que dijo: “Yo también regresé de Estados Unidos y no me arrepiento, cada situación es individual”. Otros coincidieron en que la estabilidad emocional y la cercanía familiar pesan más que las dificultades económicas: “La paz mental no tiene precio”, comentó alguien.

