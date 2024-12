Petro sigue haciéndose el “musiú” sobre si asistir a una posible toma de posesión de Maduro

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente colombiano Gustavo Petro aún no aclara si asistirá a la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.

Por: W Radio

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Desde Barranquilla, el mandatario afirmó que la decisión de participar en este acto será únicamente de su resorte.

“Ahora me dicen que no vaya a Venezuela. Yo veré si voy o no voy”, expresó Petro.

“(…) Dentro de mí están los principios por los cuales creo que luchó Bolívar, que eran por una democracia justa, y por los cuales se fundó el M19, un movimiento formado por caribeños de Ciénaga y de Santa Marta, y un profesor constitucionalista en Barranquilla. Ellos hablaban del proyecto democrático como una necesidad para Colombia, pero también para América Latina y, por tanto, para donde nació Bolívar. En ese proyecto, lo que prima es la democracia, no la dictadura. Cuando le ofrecieron a Bolívar la dictadura —acuérdense de la historia, que ya no se estudia en los colegios porque no quieren que estudiemos la historia de Colombia—, Bolívar dijo: ‘No, yo soy un republicano’. Y se fue a morir; lo mataron en Santa Marta, pero prefirió eso a aceptar una dictadura”, señaló el presidente.

Petro enfatizó que no es ningún dictador y que la situación relacionada con el 10 de enero, día de la posesión de Maduro, se resolverá ese mismo día.

Puedes leer la nota completa en W Radio