Hijo de Jesús Álvarez pidió que entreguen el cuerpo de su padre y liberen a su madre en Bolívar

Jesús Álvarez, hijo del preso político fallecido en el penal de Tocuyito, estado Carabobo, pidió el pasado viernes que le entreguen el cuerpo de su padre y liberen a su madre, también detenida en un destacamento militar del estado Bolívar.

“A mí no me avisaron nada. Resulta que me entero de que mi papá falleció fue ayer y lo pasaron para el Hospital Central, en la morgue, pero no me avisaron nada, no recibí ninguna llamada, yo me vengo a enterar es por una noticia en las redes”, comentó el joven Jesús al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

“¿Cómo a uno se le va a morir el familiar que está preso ahí inocentemente y a uno no lo llaman?, nada, uno tiene que enterarse es así. Entonces ahora, lo que solicito nada más es la entrega del cuerpo”, expresó el chico.

Según sus palabras, las autoridades de Tocuyito se han desentendido del caso y niegan que algún preso político haya muerto recientemente.

“¿Y lo que vi allá que era? ¿El cuerpo que me mostraron allá qué era, un muñeco, algo falso? Ese era mi papá, el que yo vi”, aseguró Jesús tras visitar la morgue local. “¿Y los datos que me tomaron para el acta de defunción? ¿Es falso eso?”, cuestionó.

“Yo exijo que me entregue el cuerpo de mi padre y exijo también la liberación de mi mamá, que está en Puerto Ordaz, en el destacamento 625. Exijo la liberación de mi madre porque yo no quiero que ella también muera”, enfatizó.

Entre lágrimas, Jesús lamentó que su padre “murió inocentemente, joven, un hombre de 44 años que todavía tenía aspiraciones para su familia, todavía tenía tanto que darnos a nosotros”.

Sus dos progenitores fueron detenidos en la comunidad de El Callao el pasado 2 de agosto.

Nicolás Maduro ordenó el arresto de miles de personas durante las protestas poselectorales que siguieron a su cuestionada reelección, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no ha presentado ni una sola prueba comprobable de la misma.

Video: @oveprisiones / X