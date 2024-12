Juan Carlos Delpino exigió que Edmundo González sea juramentado en la Asamblea Nacional

Posteado en: Destacados, Internacionales, Presidenciales

Juan Carlos Delpino, quien fue apartado de su cargo como rector en el Consejo Nacional Electoral (CNE), exigió este sábado que el presidente electo Edmundo González Urrutia sea juramentado en la Asamblea Nacional el próximo 10 de enero, como ordena la Constitución.

“Yo he dejado que usted me llame así porque en la práctica soy exrector. No estoy cumpliendo funciones, pero mi destitución no cumplió con los protocolos correctos. Así que yo me siento parte de la institución venezolana”, comentó Delpino en un fragmento de su entrevista con la periodista Patricia Janiot para su programa Qué pasó con lo que pasó.

“En nombre de esa institución y del artículo venezolano de la Constitución Nacional que establece que cada venezolano investido o no de autoridad debe hacer respetar la ley constitucional, yo como miembro del organismo electoral venezolano, proclamo a Edmundo González Urrutia y exhorto a la Asamblea Nacional a que lo juramente el 10 de enero”, enfatizó Delpino.

Actualmente el exrector se encuentra en exilio forzado, debido a la arremetida del chavismo en su contra por no certificar los cuestionados e incomprobables resultados del CNE que declararon ganador a Nicolás Maduro.

Por el contrario, el opositor González, también en el exilio, cuenta con el aval de más de 25 mil actas de escrutinio oficiales que constatan su victoria irreversible.

González ha dejado claro que no va a conformar un gobierno paralelo desde el exterior y que su plan es tomar investidura en Caracas el 10 de enero, aunque se ha cuidado de revelar detalles de su plan.