Cámara oculta en Ramo Verde captó en VIDEO un doloroso testimonio de tortura

El comunicador Jesús Meidna Ezaine publicó recientemente uno de los muchos testimonios que documentó en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda, durante su paso allí como preso político de Nicolás Maduro.

“Comienzo a publicar testimonios de tor turas que grabé con una cámara oculta dentro de la Prisión Militar de Ramo Verde por parte de la Dgcim y del personal de custodios que eran militares”, anunció Medina en su cuenta de Instagram.

Renato Ernesto Camilo Puerta, civil encarcelado por motivos políticos desde el 1 de enero de 2017, relató su difícil experiencia en el recinto penitenciario.

“Me llegó la boleta de libertad y supuestamente habían dicho que me iban a declinar del Tribunal Militar a Tribunal Civil y hasta el sol de hoy no ha sido declinado”, explicó Renato, quien fue retenido durante meses por el director del penal, el coronel del Ejército Carlos Andrés Hernández.

“Me golpeó la Dgcim, fueron aproximadamente 14 o 15 funcionarios de la Dgcim contra mí solo. Me golpearon de tal manera que me partieron una costilla del lado izquierdo. Los doctores de aquí de Ramos Verde dicen que tengo una costilla partida que me tienen que sacar al médico y el director del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramos Verde no me saca de traslado”, recordó el joven.

Por si fuera poco, Renato explicó cómo se realiza el sistemático aislamiento en el lugar.

“También me agarraron entre siete custodios a la fuerza. Me golpearon y me ‘entigraron’ sin tener yo tener la culpa. Bueno, el ‘Tigre’ es una celda de aislamiento en la cual no hay agua, no llega mucho el agua. No nos dan el desayuno, el almuerzo y la cena como es, nos matan del hambre, nos aíslan totalmente de todo, nos quitan las visitas y no nos dejan pasar muchas cosas. Nos afeitan, nos pasan la máquina por el cabello completamente. Nos dejan más de 20, 30 días en Tigre. No hay baño, tenemos que hacer las necesidades en un pote”, expresó mientras el reportero le pedía hablar en voz baja para no ser descubiertos por los custodios.

Sobre la alimentación, Renato comentó que “estamos comiendo arroz solo, insípido, blanco, con lentejas hasta crudas, sin sal, sin aliño, sin nada. La comida de aquí es demasiado desagradable, no es apta para un ser humano, diría yo”.

En un mensaje enviado a todos los venezolanos, Renato declaró: “Sinceramente les digo al pueblo que ya abran los ojos. Salgan, que ya no se puede más, ya nosotros los presos no podemos tampoco. Nos maltratan, nos golpean por culpa del mismo gobierno que mandan a hacer eso. Salgan a las calles”.