Asesor de Trump se desmayó en pleno discurso para jóvenes republicanos (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Una situación se volvió alarmante durante una gala organizada por el Club de Jóvenes Republicanos en Nueva York el domingo por la noche, cuando Alex Bruesewitz, asesor de campaña de Donald Trump, se desmayó mientras hablaba desde el atril.

Por El Diario NY

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Las imágenes del evento muestran a Bruesewitz arrastrando las palabras antes de caer frente a una audiencia preocupada que lo observaba en el lujoso Cipriani Wall Street.

Luego de su caída, varios asistentes se apresuraron a ayudarlo mientras el atril caía junto a él. Raheem Kassam, maestro de ceremonias y ex asistente del político británico Nigel Farage, tranquilizó a los presentes al informar que Bruesewitz estaba bien tras bambalinas.

“Hablé con nuestro amigo Alex Bruesewitz y ¿sabes lo que me dijo? Me preguntó: ‘¿Al menos me vi bien?’. Le dije: ‘Alex, usaste la gravedad como no he visto a nadie usarla antes en su vida’”, señaló Kassam. “Pero se está recuperando ahí atrás, así que aplaude mucho para que te escuche”.

Por su parte, el presidente electo, Donald Trump, también se pronunció sobre el incidente poco después. A través de una llamada telefónica, expresó su confianza en la recuperación de Bruesewitz: “Sé que Alex va a estar bien porque es un tipo duro”, dijo Trump. “No hay duda de eso. Así que quiero saludar a Alex, porque es un tipo muy especial”.

Lea más en El Diario NY