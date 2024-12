Colapsa paredón de un centro del Inam y vecinos de Guaiparito en San Félix tiemblan de miedo

Habitantes de la comunidad de Guaiparito, en San Félix, municipio Caroní, denunciaron que el domingo 15 de diciembre se cayó un paredón del Instituto Nacional del Menor (Inam), mejor conocido como el Centro de Reclusión de Menores “Juan José Zabaleta”.

Por: Pableysa Ostos | Corresponsalía lapatilla.com

“Nosotros estamos siendo afectados en medio de esta situación, porque se está hablando de unos reclusos. Somos afectados porque ellos varias veces se han escapado de allí, entonces tenemos miedo porque aquí hay niños pequeños, hay personas adultas, nos afecta como comunidad”, señaló Anabel González.

Los afectados piden una solución a la problemática. “Nos afecta porque por lo menos muchos de aquí trabajan y han perdido dos o tres días de trabajo por la misma situación de que no pueden salir y dejar eso solo. Yo estoy sola ahorita en mi casa y por lo menos me perjudica mucho, porque me da miedo de verdad. Desde ese día para acá, muchas veces no he podido hasta dormir porque me da miedo con la situación que se está viviendo con esta problemática”.

“El llamado sería a las autoridades que, por favor, nos ayuden, nos den una respuesta inmediata, porque de verdad estamos viviendo un trauma. Estamos de verdad necesitados por los niños que pueden escaparse, puede haber un enfrentamiento”, sumó la afectada.

Manuel Sánchez, otro de los afectados, expresó que tiene tres años en esta comunidad. “Le pido a los entes competentes que están en cargo de eso, para que ayuden a nuestras vecinas, que están asustadas con eso, porque tienen sus niños”.

“Los organismos competentes deben hacer algo. Sí, porque nadie tiene culpa de que se haya caído el paredón. Por ejemplo, allá en una parte allá donde está la iglesia, está agrietada todita. Se va a caer, eso también se va a caer. Tienen que tumbarlo completo”, sumó Sánchez.