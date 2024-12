“La persecución política acaba con tu vida”: videógrafo de María Corina Machado

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Nacionales

Luis Pérez aún no sale del asombro. Aunque sabía el riesgo que corría al documentar en imágenes la campaña presidencial por toda Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, el reportero venezolano confesó que su “código de ética de periodista” lo impulsó a hacer su labor, a pesar de las repercusiones que podría traerle por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Por Karen Sánchez / vozdeamerica.com

Tras el miedo y la ansiedad que le generó ser perseguido y recibir amenazas junto a su familia, aseguró que tomó la difícil decisión de salir de su país pues vivió el “terror” en sangre propia, dijo a la Voz de América.

Pérez, productor y corresponsal para diferentes medios internacionales, entró al equipo de Machado – vencedora en las primarias opositoras venezolanas pero luego inhabilitada para ejercer cargos políticos – a finales de 2023. Allí ingresó como videógrafo durante toda la gira electoral, a la que después se incorporó el exdiplomático Edmundo González como candidato.

La crisis tras los polémicos comicios trajo detenciones y aumentó la represión contra los comunicadores independientes, según activistas y organizaciones en defensa de la libertad de prensa. La oposición continúa denunciando como fraude a los resultados oficiales dan la victoria a Nicolás Maduro y aseguran que González fue el ganador, según actas recopiladas por sus testigos de mesa.

La incertidumbre aún se cierne sobre los venezolanos, expectantes ante lo que podría ocurrir el próximo 10 de enero, día de la toma de posesión del próximo presidente.

Pros y contras de cubrir el movimiento opositor

En una entrevista a través de Zoom, Luis Pérez aclaró a la VOA que no pertenece al partido político de Machado, sino que ofreció su servicio audiovisual a la campaña y, además, trabajó durante la gira para varios medios internacionales.

Según él, ser videógrafo de Machado tenía sus ventajas y desventajas. Aparte de documentar toda la campaña presidencial opositora en Venezuela, usó sus redes sociales como periodista independiente para reportar el ambiente de movilización que vivía en el país y, de esta manera, cree que los ciudadanos comenzaron a reconocerlo y sentirlo muy cercano.

“La gente se identificó al ver a un periodista que estaba al lado de ella, publicando todo lo que pasaba, alguna agresión, algún impedimento, los cierres de los hoteles en donde nos quedábamos, todas las agresiones físicas que nosotros sufrimos, a lo largo de esos meses de campaña presidencial”, explicó.

Pero, por otro lado, “el gobierno venezolano, a lo largo de todos esos meses de cobertura”, lo “tuvo en el radar”.

La persecución

Desde el primer día en que Machado salió a recorrer el país, mientras documentada los hechos, Pérez recordó que hubo persecución por parte de agentes del Estado, quienes además de perseguirlos, los “monitoreaban, fotografiaban y grababan”, aseguró.

“Simplemente soy un periodista que está en el equipo de ella haciendo la documentación, pero uno se sentía de alguna manera con miedo a que también le afectara, a pesar de que no ser el político”, agregó el reportero.

Incluso, recordó que mientras descansaban en los hoteles durante la gira, “el Estado venezolano ingresaba hasta drones” dentro del lugar y camuflaba a sus funcionarios vestidos de civil. Sabían, dijo, su identidad y la de su familia. Luego, poco a poco comenzaron las detenciones al equipo político, logístico y periodístico de María Corina, y creció el miedo.

“En la conciencia de uno toma fuerza en que ojalá no me llegue a tocar esto. Y mi familia tenía miedo por mi trabajo. Y, lamentándolo mucho, el periodismo en Venezuela es un trabajo de alto riesgo… Comienzan las amenazas, comienzan los amedrentamientos para que busquen que tu nivel periodístico deje de informar”, afirmó.

Las alertas

Según el Comité para la Protección a Periodistas, en el período posterior a las elecciones en Venezuela, la cifra de periodistas encarcelados alcanzó un récord y varios medios pasaron a la clandestinidad.

Aunque no hay cifras exactas, se estima que estos periodistas se encuentran entre los más de 2.000 manifestantes antigubernamentales y activistas opositores que han sido detenidos tras la jornada electoral del 28 de julio, según registros del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de pensamiento con sede en Washington.

Una realidad que bien conoce Pérez, pero de la que buscó huir. Un mes antes de la elección presidencial, afirmó a la VOA, recibió alertas sobre su órdenes de captura por parte del Estado.

Salió de su casa y buscó hospedajes clandestinos, al igual que su pareja. “Teníamos que escondernos a un punto como si nosotros fuéramos los delincuentes… Me montaban en un carro escondido, me bajaban la cara, me tenían que colocar una gorra, me bajaban en otra esquina, en otro carro… para movilizarme a otra casa, que nadie se diera cuenta en dónde yo me quedaba. Tuvieron que cambiarme el equipo celular, el teléfono y la línea”.

“Tuve que, poco a poco, dejar de hacer lo que hago, dejar de hacer mi trabajo”, añadió.

Un día después de las elecciones, cuando se desataron protestas en la ciudadanía y tras el anuncio de la victoria del presidente Nicolás Maduro por parte del CNE, el videógrafo recibió alertas de parte de tres o cuatro fuentes cercanas, quienes aseguraron que las autoridades irían por él y su familia.

“Los nervios, obviamente, como cualquier ser humano, te invaden y lo primero que te preguntas es ¿por qué me está pasando esto? Si soy periodista, yo estoy documentando, yo estoy haciendo mi trabajo. No hay delito alguno”, contó Pérez a la VOA.

La huida

El periodista afirmó que de inmediato salió del lugar y empezó a ocultarse en diferentes casas. Ese día conoció “por primera vez la palabra clandestinidad, la palabra ansiedad y la palabra estrés”, al punto de que estuvo casi un mes en una casa donde no se asomó ni una vez a la ventana. Pero su cuerpo se lo cobró muy caro. Iba, contó a la VOA, entre 15 y 20 veces diarias al baño. Bajó de peso. Se descompensó.

“Funcionarios policiales en sus propias redes sociales colocaban fotografías mías y colocaban estados de ‘se busca, se ofrece recompensa’ y no te imaginas los nervios de uno sentir el que sin tú hacer algo malo… La persecución política afecta tu propia vida personal, tu trabajo, tu familia”, pues incluso la fuerza policial visitó casas de sus familiares, los fotografiaban y perseguían, insistió.

“Mi miedo era ese y al sentir yo que pasara algo con un familiar mío por simplemente ejercer presión hacia ellos para detenerme a mí era un terror horrible. Jamás había vivido esto”, añadió.

“Mientras yo estaba escondido, el saber que esto estaba pasando a mí me descontrolaba, el cuerpo me generó una ansiedad terrible, me generó un estrés terrible. Mo podía dormir. El cuerpo me pedía descansar y mi mente no me dejaba descansar”, recordó.

Esta situación lo llevó a salir de su país, a pesar de que era una decisión que jamás estuvo entre sus planes. “El pensar eso, en cuánto tiempo más yo podía estar oculto era lo que a mí me causaba mayor estrés”, señaló. En medio de todo esto, organizó la logística que le aseguró la salida a Colombia junto a su pareja a mediados de agosto.

No volvió a ver su padre, de quien se despidió a través de una videollamada. Entre lágrimas también rememoró la última vez que vio a su madre antes de partir al exilio.

“Ver a mi mamá cortándome el cabello, rapado, llorando y al día siguiente yo tener que salir de madrugada como un propio delincuente escondido en un vehículo, con unos lentes grandes para tal vez camuflajear mi imagen, y con simplemente un bolso de espalda con un par de medias, con una franela, con un pantalón de los mismos zapatos, sin planificación alguna”.

Fueron horas de viaje, con el miedo a flor de piel, hasta que logró cruzar la frontera hacia territorio colombiano. “Cuando cruzas ese puente, el nivel de estrés se comienza a desinflar, pero pega, pega… El tener tu país atrás, el no saber a dónde vas, porque yo no sabía dónde iba… yo no sabía ni siquiera dónde iba a dormir esa noche”, dijo el periodista, tratando de contener las lágrimas.

Gracias a sus amigos, se pudo establecer en Bogotá y ahora trabaja como freelance en producciones audiovisuales, mientras espera poder ingresar a un medio de comunicación y completar sus trámites migratorios en Colombia.

Por ahora, dijo a la VOA, no sabe que le depara el futuro, pero sí sueña con documentar una nueva historia: “Me encantaría que la democracia llegue a Venezuela. Haya un cambio de gobierno y podamos regresar los millones de venezolanos que tuvimos que salir por persecución o por no decidirlo, sino porque nos tocó hacerlo”.