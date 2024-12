¿Por qué la gripe aviar no ha provocado todavía una pandemia?

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Desde que el H5N1 provocó por primera vez un brote en humanos en Hong Kong en 1997, contagiando a 18 personas que habían estado en contacto con aves de corral infectadas y matando a seis, el virus de la gripe aviar ha ocupado un lugar destacado en las listas de posibles agentes pandémicos.

Por larazon.es

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Con esto en mente, los científicos han elaborado una lista de los cambios mínimos que necesita el H5N1 para propagarse ampliamente en los seres humanos: mutaciones en su polimerasa, la enzima que utiliza el virus para copiar su genoma, y ??en su hemaglutinina (la H del H5N1), la proteína que utiliza el virus para adherirse a las células, estabilizarlo para la transmisión aérea y ayudarlo a unirse mejor a las células de las vías respiratorias superiores humanas.

La buena noticia es que todavía no se ha documentado una transmisión clara de persona a persona del H5N1, aun así “esto parece lo más cercano a una pandemia de H5 que he visto”, señala Louise Moncla, viróloga de la Universidad de Pensilvania. “Si el H5 alguna vez va a ser una pandemia, será ahora“, agrega Seema Lakdawala, investigadora de la gripe en la Universidad Emory.

Otros, sin embargo, son más optimistas y señalan que otros virus de la gripe aviar igualmente amenazadores, como el H7N9, han desaparecido en el pasado. “¿Por qué el H7N9 no acabó siendo fácilmente transmisible de persona a persona y no causó una pandemia? – apunta Caitlin Rivers, epidemióloga del Centro de Seguridad Sanitaria de Johns Hopkins -. Creo que no hay forma de hacer estimaciones y que podría suceder en cualquier dirección”.

Una serie de hallazgos recientes parecen sugerir que el riesgo de que el clado actual H5N1 en el ganado y las aves cause una pandemia es en realidad mayor de lo que se creía anteriormente. Un informe de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) indica que los virus del clado 2.3.4.4b que circulan actualmente se unen mejor a las células epiteliales humanas en las vías respiratorias que las versiones anteriores del H5N1. Y un estudio en Science publicado hoy muestra en estudios de laboratorio que una única mutación en un sitio de la hemaglutinina, denominado 226L, es suficiente para cambiar la preferencia del virus de la proteína de la superficie celular de tipo aviar a los receptores de tipo humano.

Muchos científicos habían pensado que se necesitaban al menos dos mutaciones. Un cambio basado en una sola mutación “significa que la probabilidad de que ocurra es mayor”, añade Jim Paulson de Scripps Research, uno de los autores del último estudio.

Entonces, ¿por qué el H5N1 no ha provocado todavía una pandemia? Una respuesta sencilla es que el virus puede necesitar más tiempo para encontrar la combinación correcta de mutaciones. La alta tasa de mutación de los virus de la gripe debería inclinar las probabilidades a favor del H5N1: “Mi regla general es que una de cada 4000 partículas tendrá una mutación en el aminoácido que le interesa – explica Paulson -. De hecho, una mutación de la polimerasa que probablemente necesita el virus, llamada 627K porque conduce al aminoácido lisina (K) en la posición 627 de la proteína, se ha encontrado varias veces en cepas que infectan a mamíferos, pero también en virus aislados del primer caso humano asociado con el brote estadounidense en vacas lecheras”.

Por otra parte, los virus en aves, ganado y personas hasta ahora no muestran signos de la mutación de la hemaglutinina 226L que permitiría al H5N1 adherirse mejor a los receptores humanos. Los investigadores especulan que el cambio podría obstaculizar al virus de alguna manera, y que podría ser necesaria una segunda mutación para compensar sus desventajas.

Para que el virus de la gripe H5N1 provoque una pandemia humana, su genoma debe adquirir mutaciones que alteren varias de sus proteínas. Algunas de ellas se han observado en virus que infectan a personas, pero ninguna de ellas parece haberse transmitido a otras personas.

Es posible que los investigadores aún no hayan identificado algún otro cambio crucial que el virus necesita para transmitirse bien de humanos a humanos. “Cuando tienes un virus pandémico, lo cual es muy raro, la barrera que puedes identificar como superada puede no ser la única barrera – concluye Paulson -. Puede que no sepas que hay cinco o seis más que también se superaron al mismo tiempo”.