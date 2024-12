Petro se refirió al asesinato de Canserbero y aprovechó para lanzar pulla a reguetoneros colombianos

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente Gustavo Petro se volvió a referir en una reciente aparición a la polémica por la canción +57 en la que participó la “realeza” del reguetón colombiano, que recibió críticas por uno de sus versos en los que al parecer promovían los actos sexuales con menores de edad.

El pronunciamiento del mandatario avivando de nuevo la polémica llegó después de que se conociera la condena de cinco personas que estarían detrás de la muerte del rapero Canserbero, de quien en un inicio se determinó que se había quitado la vida, hipótesis que fue descartada.

Ante la noticia de la condena, Petro festejó la imputación de cargos a las cinco personas, no sin antes lanzar un sablazo a la polémica canción de reguetón en de Karol G, Feid, Blessd, Rayan Castro, DFmz, J Balvin y Ovy on The Drums.

“Canserbero marca la diferencia en la música urbana contemporánea entre el arte y el simple canto mercanchifle, entre el cantar inteligente y un +57?, escribió el presidente desde su cuenta de X.

Ante las contundentes palabras del mandatario, las reacciones no se hicieron esperan, entre comentarios que se mostraban de acuerdo con su postura, como otros que aseguraron que solo busca dividir con sus opiniones.

“Primera vez que estoy de acuerdo contigo. Sin mención o implicación alguna con el fondo del caso del asesinato, solo con la parte artística”, “No hay día que este señor no busque dividir la sociedad colombiana, no hay día en que este señor no siembre odio. Está lleno de resentimiento”, “Canserbero odiaba a tu amigo Chávez”, “Canserbero Nunca sería Cómplice de una Dictadura como la de Venezuela”, fueron algunas de las reacciones sobre el post de Petro.

