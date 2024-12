María Corina Machado refutó las amenazas de guerra civil de Nicolás Maduro

Posteado en: Destacados, Nacionales

La líder de la oposición democrática María Corina Machado utilizó su cuenta en X este sábado 21 de diciembre para responder a las amenazas de Nicolás Maduro sobre una posible guerra civil en Venezuela.

Machado rechazó firmemente la idea de que las demandas de la oposición pudieran desencadenar tal conflicto, argumentando que estas son derechos civiles fundamentales. “Pedir las actas no es una guerra civil. Que reconozcan quién ganó, no es una guerra civil. Reclamar la verdad, no es una guerra civil. Exigir libertad de los presos políticos, no es una guerra civil. Respetar el derecho internacional y salvoconductos, no es una guerra civil. Querer vivir en libertad, no es una guerra civil”.

Cerró el mensaje con una contundente declaración a Maduro. “No se confunda. No es una guerra civil, es nuestro derecho civil”.

La líder opositora enfatizó en su mensaje que la petición de transparencia electoral, a través de la presentación de las actas, es una demanda legítima y pacífica, no un acto de beligerancia. La insistencia en reconocer al ganador de las elecciones también se presenta como un ejercicio de democracia, no como un preludio a la guerra.