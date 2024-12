El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 23 de diciembre de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Importantes avances en tu profesión o negocio. La comunicación con socios o compañeros de trabajo será fluida y podrán llegar a acuerdos rápidamente. Se liberan de cargas que les impedían avanzar y asumen nuevas responsabilidades, más viables de llegar. Tú principal objetivo hoy será mantener la armonía con quienes te rodean.

Tauro

Durante mucho tiempo has permitido que otros decidan por ti, o quizá has basado tus decisiones en la conveniencia de los demás. Ten mente propia y actúa de forma independiente. Es momento de tomar decisiones a consciencia y claro de las consecuencias, de hacerse responsable y si es sólo, mucho mejor.

Géminis

No presiones a quienes te rodean y tampoco te presiones en exceso a ti mismo, permite que las cosas fluyan libremente y que pase lo que tenga que pasar. Ten presente de que ya todos tienen suficiente con las presiones externas.

Cáncer

Es difícil enfrentar ciertas situaciones, pero si no hay otra opción ¿para que quejarse? Sigue adelante y punto, con esas ganas tan tuyas de salir adelante e incluso de cerrar capítulos y pasar a lo siguiente, por supuesto, si lo que tienes a la mano no funciona.

Leo

Tu familia será tu mejor aliado. Te ayudaran a solucionar un problema que te aqueja desde hace días y cuya solución te es difícil de ver. Tu posición de protagonista te impide ver las posibles salidas y como sabes, dos o tres cabezas piensan mejor que una. No temas recurrir a ellos si te sientes mal. No necesitas hacer drama, todo fluirá.

Virgo

Nuevas oportunidades de trabajo. Opciones de cambios en el trabajo actual o incluso cambios radicales favorables. No es un momento astrológico ideal, pero si se presenta alguna opción, que después de un análisis profundo, concluyes que es bueno para ti, acéptalo.

Libra

No pierdas tiempo en detalles sin importancia. Si te empeñas en que todo sea perfecto, nunca terminarás lo que empiezas, durante el proceso te agotaras o aburrirás y lo dejarás a la mitad. Para llegar a tu meta con éxito, establece una agenda, define fechas y no las cambies.

Escorpio

Revisa lo que no funciona y has una reestructuración lo más pronto que puedas. No importa si tienes que volver a empezar, de hecho es mejor que lo hagas, sobretodo si quieres alcanzar la excelencia. Debes entender que por mucho que insistas, lo actual no siempre funciona, y bajo ningún concepto debes apegarte.

Sagitario

Las relaciones se tornan sinceras, profundas, correspondidas y hasta espirituales. Te sientes apoyado y comprendido. Es un dar y recibir, casi en la misma medida y sin dobles intereses. Hoy definitivamente es un buen día en las relaciones para ti, Sagitario.

Capricornio

Los estudios te conducen al crecimiento laboral. Hoy promete ser un día intenso, de grandes aprendizajes, algunos un poco difíciles de digerir, y todo por el impacto que causan desde el minuto uno. El cambio es grande y probablemente no estabas preparado, pero igual no temas, tú puedes con eso y con lo que venga.

Acuario

Tus seres queridos podrían convertirse en tu mayor inspiración, en tu apoyo, en el impulso que necesitas para evolucionar. Hoy ni siquiera necesitas pedir ayuda, con exponer lo que sucede surgirán ideas, opciones y propuestas de soluciones, que si bien no son inmediatas, si lo son definitivas.

Piscis

Reflexiona, revisa que funciona y que no y estructura un plan de acción para mejorar tu vida. Durante el proceso, asume que no hay limites, puedes y tienes que hacer lo que sea para llegar adonde quieres estar, por supuesto sin que trasgreda las leyes o tus propios valores. No permitas que nada ni nadie te obstaculice, ni siquiera tu mismo.