Pareja del gendarme argentino detenido en Venezuela denunció persecución de vehículos sin placas (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo detenido por el chavismo en Venezuela, denunció este jueves persecución de vehículos sin placas y con vidrios ahumados en su contra.

Durante una entrevista en el programa “La Mañana” de NTN24, mencionó que hay personas fuera de su residencia haciéndole un seguimiento. Además, contó que fue a la iglesia por la misa de Navidad y notó intimidación por parte de funcionarios, aunque no sabe de qué organismo pertenecen.

“Hasta ayer (miércoles) sí tuve una persecución. Me están siguiendo, hay personas fuera de mi residencia haciéndome una seguimiento. Yo quise ir a la misa de Navidad, después de dos semanas sin salir de mi casa”, indicó.

“Y sí, sí recibí por parte, no sé, no podría afirmar qué organismo, pero sí hubo un auto que me siguió hasta la iglesia. Hubo como que una especie de intimidación, camionetas sin placas y con vidrios ahumados, pero hasta los momentos no me han hecho nada, o sea, estoy tranquila dentro de lo que cabe, porque creo que el que nada debe nada la teme”, agregó.