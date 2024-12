Gustavo Coronel: Chevron en tiempos de chavismo

Posteado en: Opinión

Cuando me gradué de geólogo en la Universidad de Tulsa, en 1955, regresé a Venezuela a trabajar para la empresa Shell de Venezuela. Uno de los primeros amigos y mentores que tuve en aquellos años fue Ronnie Kitch, gerente general de Chevron en Maracaibo. Cultivé esa gran amistad y, por extensión, desarrollé una visión amable de Chevron, la empresa que manejaba el campo de petróleo pesado de Boscán, en la costa occidental del Lago de Maracaibo. Tiempo después, cuando Chevron fue objeto de una demanda brutal en Ecuador, en la cual se confabularon algunos líderes indígenas ecuatorianos, un abogado estadounidense quien lideró el grupo y el gobierno de Rafael Correa, para demandar a la empresa, comprando jueces, abogados, contratistas de Colorado y utilizando el poder del estado, me interesé en el caso y escribí no menos de unos seis artículos en mi blog y en publicaciones internacionales sobre lo que vi como un acto criminal contra la empresa. Al final, Chevron logró prevalecer en las cortes internacionales. Digo todo esto para mostrar que si acaso he tenido sesgos en relación a Chevron han sido sesgos a su favor.

Hoy pienso diferente. Estoy indignado con la postura que Chevron ha adoptado en Venezuela, de colaboración estrecha con los regímenes más crueles, más desastrosos que Venezuela haya tenido jamás, los liderados por Hugo Chávez desde 1999 hasta 2012 y por Nicolás Maduro, desde 2012 hasta la fecha. En esta entrega de mi DIARIO DE VIERNES explico en detalle las razones por las cuales estoy enfrentado a Chevron hoy, después de haberla defendido en el pasado. Lo hago porque pienso que una empresa, como un individuo, siempre debe serle fiel a sus principios, no adoptarlos hoy y rechazarlos mañana para obtener beneficios materiales, como quien se cambia de camisa.

Chevron en tiempos del chavismo

Chevron en Venezuela adoptó dede hace mucho tiempo una estrategia de permanencia de largo plazo en el país, a diferencia de otras empresas petroleras de igual tamaño, lo cual es – en principio – perfectamente legal y admisible. En 2006 – 2007, el gobierno autocrático de Hugo Chávez cambió abruptamente las condiciones de asociación para las empresas petroleras extranjeras en el país, convirtiendo lo que eran contratos de operación en la Faja del Orinoco en empresas mixtas, en las cuales el socio extranjero podía tener hasta el 49% de las acciones pero debía aportar el 100% de las inversiones necesarias. La mayoría de las empresas estadounidenses se fue del país y dos de ellas, Exxon y ConocoPhilips demandaron a PDVSA por considerar que estaban siendo confiscadas (ambas ganaron sus demandas en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial). Chevron fue la única empresa petrolera estadounidense de importancia que decidió permanecer en el páis bajo las nuevas condiciones.

Esta decisión fue consistente con su estrategia de permanecer en Venezuela en el largo plazo aunque los llevó a aceptar que el régimen podía modificar, sin un proceso razonable de negociación, los términos de la asociación.

Al aceptar esta medida Chevron fue entrando progresivamente en una estrecha relación con el régimen, personificada por la creciente amistad del Gerente General, Ali Moshiri, con Hugo Chávez, quien lo comenzó a llamar “el mejor aliado que la revolución bolivariana tenía en el sector petrolero”.

Parece ser que Hugo Chávez, en algun momento, definió esta relación comentando que Chevron ya no era cachifa sino concubina, auqnue no he encontrado la cita exacta, ver: https://theanarchistlibrary.org/library/el-libertario-editorial-collective-chevron-and-the-bolivarian-government

En abril 2022 y luego en este año 2024 mencioné publicamente este “romance” y su repercusión negativa sobre la empresa, ver: https://petroleumag.com/invito-a-la-verdadera-chevron-a-ponerse-de-pie/ y: https://mnwey.awslvpni.com/2024/08/22/gustavo-coronel-chevron-con-razon-en-ecuador-sin-escrupulos-en-argentina-complice-de-la-dictadura-en-venezuela/ .

Chevron fue estableciendo una alianza con el chavismo en el poder, el cual parecía ir más allá de lo puramente comercial para entrar en el campo político. Chevron conocía bien la naturaleza del régimen chavista y el desastre que estaba causando en Venezuela. Ya Chávez había tomado a PDVSA por asalto y la había transformado en una caricatura de empresa petrolera. No solo Chevron lo sabía sino que hasta podría pensar que ello representaba una oportunidad estratégica para consolidar su influencia sobre PDVSA, como en efecto ha ocurrido.

En 2011-2012, en un momento en el cual la situación del régimen de Chávez se debilitó, debido a la caída en los precios del petróleo, Chevron le prestó la cantidad de $2000 millones, suma que fue definida como una inversión para el pequeño campo de Boscán, cuyos requerimientos ciertamente no eran de esa magnitud. La falta de transparencia del régimen hizo imposible saber el destino de ese dinero pero tengo pocas dudas de que sirvió, en buena parte, para consolidar a Chávez en el poder y financiar su nueva campaña por la presidencia.

La muerte de Chávez le dio mayor poder a Chevron en Venezuela

La muerte de Chávez no obstaculizó la influencia de Chevron en Venezuela. Maduro se fue entregando en sus brazos, cediéndole más control de las operaciones petroleras de PDVSA en la Faja del Orinoco. En esta nueva fase de la relación Chevron comenzó a actuar de manera visible como embajadora de Maduro en Washington, abogando por el cese de las sanciones petroleras, a fin de garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos y minimizar el problema inmigratorio ilegal, asuntos que – en realidad- han sufrido un relativo deterioro, precisamente por la presencia de Maduro en el poder.

En paralelo con la actuación de Chevron, su exgerente general, Ali Moshiri, ya retirado, creó una empresa de inversión en el sector petrolero, AMOS GLOBSL ENERGY, la cuál está activa en Venezuela tratando de obtener contratos de exploración y producción en el país, tanto por su cuenta como junto a INELECTRA, empresa venezolana, con la cual ha formado una asociación llamada GRAMERCEY-AMOS para optar a contratos en el oriente del país, para lo cual requerirían un relajamiento de las sanciones. Una actividad comercial perfectamente legal los lleva a ser aliados voluntarios o no del régimen.

Algunos hitos de la relación de Chevron con el chavismo

2007: “El 8 de noviembre en entrevista Alí Moshiri dijo: “El gobierno de Hugo Chávez es el primero en desarrollar el gas. Está en buen camino”.

2008. En enero se firmó contrato entre Chevron y PDVSA para manejar a Petropiar en la Faja del Orinoco por 25 años

2010. Chevron obtiene licencia para explotar bloques Carabobo 1 y 3

2011: En Septiembre Ali Moshiri dice en el Congreso de Hidrocarburos organizado por PDVSA: “Hemos encontrado una nueva Arabia Saudita en la Faja del Orinoco”.

2012: El 18 de julio Chevron anuncia una “inversión” de $2000 millones para expandir producción en el campo Boscan.

2012: El 18 de agosto en el teatro Teresa Carreño Hugo Chávez anuncia: “Aquí tenemos a la ChevronTexaco, con quien trabajamos muy bien. Me alegra que Obama diga que no somos una amenaza para USA”

2013: El 2 de Marzo el representante regional de Chevron dice a la prensa: “La colaboración entre Chevron y PDVSA es una de las mejores”

2013: El 27 de mayo Rafael Ramírez anuncia que PDVSA ha recibido $2000 millones para promover producción en PetroBoscán

2013: El 11 de noviembre Kelly Hartshorn, presidente de Chevron para América Latina, comenta que ya la producion de la empresa en Venezuela es de 270,000 b/d.

2014: En su primera visita a la Faja del Orinoco la nueva presidenta de Chevron para América Latina dice “Estamos orgullosos de los resultados y de ser socios de PDVSA en PetroPiar”.

2022: el 26 de noviembre el Departamento de Estado anunció la suspensión de sanciones para que Chevron produczca petróleo en Venezuela.

2024: Dice el WSJ “Chevron Wants the Oil to Keep Flowing in Venezuela after Disputed Election”. Behind the scenes, the oil company’s message to the White House is that it needs to stay in Venezuela, even if Maduro remains

Esta secuencia es ilustrativa del grado de creciente cooperación de la empresa Chevron con el chavismo en Venezuela. Por cierto, el orgullo expresado por la Gerente Regional de Chevron, la Sra. Kelly Hartshorn, por PetroPiar no se ha visto justificado, ya que esta empresa ha mostrado altos niveles de corrupción en su manejo, situación que ha debido merecer una respuesta más enérgica por parte de Chevron.

Petropiar es una empresa con un alto nivel de corrupción

Al menos desde 2017, ver: https://www.venezuelapolitica.info/denuncian-empresas-y-funcionarios-que/#google_vignette hemos visto en la prensa numerosas referencias a la corrupción en la empresa PetroPiar, en la cual Chevron posee el 30% de las acciones y, presumiblemente, tiene empleados suyos en nómina quienes deberían mantener un razonable control sobre la empresa. Sin embargo, existen múltiples referencias sobre empresas contratistas y empleados de la empresa PetroPiar involucrados directamente en un amplio operativo de corrupción. Recientemente la justicia estadounidense ha llevado a cabo una demanda contra un empresario establecido en Florida quién defraudó a la empresa en millones de dólares durante años, ver: https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/case/united-states-v-rixon-rafael-moreno-oropeza

Por lo que conocemos no existen funcionarios de Chevron directamente involucrados en estos actos. Chevron parece ser una víctima de la red de ladrones que ha proliferado en la empresa. Nuestra preocupación se centra en su actitud pasiva y silenciosa, la cual permite que el prestigio de su nombre se vea comprometido por una asociación con una empresa en la cual campea la corrupción.

La actual presidente de PetroPiar, la Sra. Ninoska Rodríguez, cuyas credenciales para manejar esta empresa quisiéramos conocer, dice lo siguiente en su cuenta de Instagram:

Ninoska Rodríguez: Con inmenso orgullo y compromiso, hoy celebramos el 16° aniversario de nuestra segunda casa: PDVSA Petropiar S.A., empresa mixta adscrita a la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. (CVP).

Que sigan los éxitos, porque es gracias a esta gran familia petrolera que hoy contribuimos en la construcción de la Venezuela Potencia, y muy especialmente al bienestar del pueblo. ¡Muchas felicidades PDVSA Petropiar, te llevamos en el corazón!

¡16 años produciendo por Venezuela!

Chevron no debería aceptar que esta señora se burle con cinismo del pueblo venezolano. Seguir hablando de una empresa azotada por fraudes y robos cómo si tal empresa fuera un símbolo de la Venezuela potencia y cómo contribuyente al bienestar del pueblo es un insulto y Chevron, con su silencio, se hace parte de esa payasada. No es que Chevron sea agente activo de la corrupción y del fraude que se le hace a Venezuela sino que es cómplice por omisión de este crimen.