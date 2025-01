Juan Marcos Colmenares: El gran estafador

Posteado en: Opinión

“Piensa mal y acertarás” (Nicolás Maquiavelo)

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en el artículo 227, determina que para ser elegido Presidente de la República se requiere ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. Durante mucho tiempo se extendió la creencia de que Nicolás Maduro había nacido en Colombia y que su nacionalidad era colombiana. Guillermo Cochez, abogado, político y exembajador de Panamá ante la OEA, presentó ante ese organismo un documento en el que se indicaba un registro colombiano de Nicolás Maduro. Varias investigaciones aseguraban que Maduro podría tener doble nacionalidad, porque su madre era colombiana nacida en Cúcuta y como lo afirma la Ley 43 de Colombia de 1993, son colombianos los hijos nacidos en el exterior. En Colombia, la nacionalidad del padre o de la madre define la nacionalidad de los hijos y no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Maduro no renunció a la nacionalidad colombiana, sino que: Primero presentó un “justificativo chimbo” de acta de nacimiento que indicaba que nació en Caracas, en la Parroquia La Candelaria; y segundo, la Sala Constitucional del TSJ madurista, en sentencia No.907, de fecha 28 de octubre de 2016, confirmó que Nicolás Maduro era venezolano por nacimiento. Sin embargo y a pesar de esa sentencia, la duda siempre ha estado presente. Cuando le preguntan dónde nació, él responde con una sonrisa cínica y burlona: “Yo nací en Kenia como Obama”, contestando así a las versiones dudosas sobre su verdadero lugar de nacimiento. Primer fraude.

La muerte de Hugo Chávez, oficialmente tuvo lugar el 6 de marzo del 2013, en el hospital Militar de Caracas, donde se encontraba recibiendo tratamiento médico, después de estar internado en Cuba. Sin embargo, existen muy serias versiones que aseguran que Chávez murió en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ) en la Habana-Cuba, el 28 de diciembre de 2012 y que lo trajeron muerto a Venezuela. Desde esta fecha hasta el anuncio oficial de su muerte, Nicolás Maduro ocultando esa muerte, se aprovechó para usurpar y falsificar la firma de Chávez, suscribiendo cientos de decretos y nombramientos, aprobando préstamos, condonaciones y endeudamientos. Otra estafa más.

Por causa de la muerte de Chávez, el CNE convocó a las elecciones presidenciales que se celebraron el 14 de abril del el 2013. Con una participación electoral del 79,65 %, Nicolás Maduro obtuvo el 50,61 % y el candidato de la oposición Henrique Capriles obtuvo 49, 12 %. Debido a los ajustados resultados, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Capriles desconocieron el boletín oficial emitido por el CNE y reclamaron un conteo manual de los votos por las más de 3.500 irregularidades, manifestando que no reconocerían el resultado hasta la realización de una auditoría. Hubo protestas en Caracas y en otras ciudades del país, con saldo de varios muertos y muchos heridos. Maduro aceptó la auditoría, pero la presidente del CNE madurista Tibisay Lucena, determinó que los resultados eran “irreversibles”; y el 18 de abril Maduro se juramentó ante la Asamblea Nacional, para ejercer el mandato hasta el 2019. En la Venezuela decente, la matriz de opinión que predominó fue que Maduro cometió fraude. Varios años después, Henrique Capriles manifestó haber evitado una sangrienta guerra civil al no impugnar las elecciones, cuando Maduro se las robó en el 2013. Tercer fraude.

El 20 de mayo de 2018 se celebraron las elecciones presidenciales para el periodo 2019-2025; elecciones en las cuales la MUD decidió no participar, por no cumplirse condiciones ni garantías democráticas y para no convalidar otro fraude. El 25 de enero del 2018 el TSJ madurista ordenó al CNE excluir a la MUD y los principales partidos de oposición fueron ilegalizados por no participar en las elecciones municipales del 2017. Los principales candidatos de la oposición no pudieron postularse, debido a procesos administrativos y penales en su contra: Henrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado y el general Miguel Rodríguez Torres. Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, la OEA y otros países, rechazaron la convocatoria por su falta de transparencia, por irregularidades como: Inhabilitación de candidatos, la ilegalización de partidos políticos (PJ, Puente, VP, y la tarjeta de la MUD); y por falta de garantías electorales; y declararon no reconocer los resultados. Pero Henri Falcón, rechazó la decisión de la MUD y compitió como candidato del partido Avanzada Progresista (AP). Con una muy baja participación del 46,01% y una muy alta abstención, los resultados fueron los siguientes: Nicolás Maduro 67,84 %; Henri Falcón 20,83 %; y Javier Bertucci 10,82 %. Cuarta estafa.

El pasado domingo 28 de julio, después de la muy difícil campaña electoral que todos conocemos, se celebraron las elecciones presidenciales para el período 2025–2031. El Comando con Venezuela (ComandoConVzla) coordinado por nuestra líder María Corina Machado, realizando una labor titánica con los Comanditos, la plataforma 600K, capitanes, coachs, managers y testigos, logró ganar esas elecciones y anunció que Edmundo González Urrutia es el Presidente de Venezuela. Esta declaración está validada por las actas de votación publicadas por el ComandoConVzla y sus resultados son: Edmundo González Urrutia 7.303.480 de votos; y Nicolás Maduro 3.316.142 de votos; actas estas que todo el mundo puede verificar en la página web www.resultadosconvzla.com.

De nuevo Nicolás Maduro, el gran estafador, con su CNE y su TSJ pretende robarse estas elecciones, nuestro futuro y la voluntad de todos los venezolanos. No podemos dejar que este delincuente se salga con la suya. ¡Llegó la hora de cobrar!

