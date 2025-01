David Mendoza: La nueva nanny de Chloe against Maga y otros pasa palos

Posteado en: Opinión

En medio de las crecientes expectativas y tensiones generadas dentro y fuera de USA con la toma de posesión del sorprendente, desafiante y tragicómico (no quiero hacer una larga lista de calificativos) Donald Trump, en lo adelante y para fines exclusivamente descriptivos “Donaldito”, surgió un debate, a mi juicio divertido pero estúpido. Y es que, cuando metemos a los fanáticos más extremos del “man” en cualquier ecuación, ésta, se mancha de estupidez con kétchup y mostaza (es como tratar de argumentar contra los delirios de Súper Mostacho). Del otro lado tenemos a Elon Musk, que no es ningún manso ni ningún improvisado en materia productiva, financiera y corporativa, acompañado de otro menos famoso, y quizá más “peso wélter” como lo es el ex candidato republicano a la presidencia y competidor de Donaldo; me refiero al biólogo, inversor financiero, fundador de farmacéuticas y empresas tecnológicas Vivek Ramaswamy.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

El centro del debate es el aumento, mantenimiento, disminución o eliminación de las visas de trabajo “H1 – B” (más de 65 mil cada año). Los “lentejas”, puritanos y poco aventajados MAGA, así como alguna otra tajada (más pequeña gracias a Dios) del partido republicano, sostienen que le complican el mercado laboral al trabajador americano y que, esos puestos deberían ser absorbidos por el mercado local en lugar de favorecer a un extranjero. Musk sostiene que irá “a la guerra en este asunto” de favorecer, no sólo el mantenimiento, sino la expansión de dicho programa. Tan alto fue el tono del debate por la red social “X” (Twitter para todas las generaciones excepto la “Allfa”), que el cofundador de “Ethereum” (Vitalik Buterin) le pidió a Musk, que fuera más comedido y respetuoso con la manera en la cual asumía los debates y con la libertad de expresión (que no siga baneando), y que fuera consciente de su influencia en la opinión pública a nivel global en la construcción del discurso. Al parecer, y luego de cargar a los nietos del “Boss”, dejar que lo pedorreen, que le tiemplen el cabello, que lo babeen y que lo hagan buscarlos en la puerta del “kindergarden”, sin que se le cansen los brazos ni se le ensucie la franela, “la nueva nanny” de Chloe, Donald Jr. & Co, al parecer, logró vencer los prejuicios supremacistas de Donaldito, y lo convenció, al menos hasta ahora, de favorecer las “H1 – B”.

Y es que no hay que ser un genio, ni un erudito, ni siquiera un sobresaliente para darse cuenta que:

USA está clasificada como una economía mixta. Ahora bien, mucho más libre mercado que controles. De hecho, es una economía capitalista – corporativista de dimensiones globales. Es decir, su crecimiento económico está apuntalado por el crecimiento de las grandes corporaciones globales que representan más del 40% de su PIB. Tanto es así, que según “Econopedia”, para 2024, Microsoft, puntera del ranking de las corporaciones con más valor mundial, alcanzó los US$ tres billones (trillones americanos), este es el tamaño de toda la economía de Francia, un tercio más que la de Brasil, casi igual que Reino Unido, poco más de tres cuartos que la de Japón. Súmale a eso, que de las primeras 100 súper corporaciones globales 63 son estadounidenses. Así mismo, de las primeras 10 súper corporaciones, 9 son estadounidenses y de esas 9, la bicoca de 8 son industrias tecnológicas. En otras palabras, el mantenimiento de esa supremacía sólo es posible absorbiendo la mayor cantidad de talento a nivel mundial y llevándolo al epicentro de la toma de decisiones y de desarrollo centralizado. Si el argumento anterior fuera insuficiente, notemos que no es posible el crecimiento de ningún sector industrial sin el acelerado desarrollo tecnológico. Es fundamental para los Estados Unidos de Norte América el talento extranjero de manera transversal en toda su economía. No es posible, por muy buenas que sean las instituciones educativas y de investigación de USA (EEUU antes de que me brinquen encima) desarrollar el talento humano de alto nivel que se requiere para semejante aparato productivo. Simplemente no se puede. Se necesita atraer talento extranjero. Las instituciones educativas de USA atraen estudiantes de todo el mundo. Sería una bobada no permitirles una oportunidad en el mercado laboral, luego de haberlos formado académica y culturalmente. Existen datos sobre el crecimiento económico que genera la inmigración. Sin embargo, y más allá de eso, basta echar un vistazo a algunos de los inmigrantes que desde USA ayudaron a hacer de ese país lo que es hoy, y del mundo en general empezando por el mismísimo Albert Einstein cuyo nombre lleva ese programa. Le siguen nombres como el ruso Sergey Brin cofundador de Google, el alemán Levy Strauss, el periodista húngaro Joseph Pulitzer, Rupert Murdoch (fundador del segundo conglomerado de medios más grande del mundo), el ucraniano Jan Koum (cofundador de GOOGLE) y la lista sigue y sigue. Esas personas quizá no hubieran tenido el mismo impacto en el mundo si no hubieran emigrado a USA. Por otra parte, USA no hubiera tenido las dimensiones que tiene sin ellos. De tal manera, que el impacto positivo que la inmigración de estas características genera es enorme. Estamos hablando de la crema y nata, el lomito del mundo. Un caso que no quiero dejar de nombrar es el de Srinivasa Ramanujan. Cuánto provecho le está sacando el mundo a este muchacho, que, desde una casa de piso de tierra en la India, llegó a Cambridge a cambiar el mundo.

Podría seguir enumerando razones para demostrar que debatir esto es una tontería, y con los MAGA, pues más tontería. Y sobre el llamado de atención que le hace Vitalik Buterin a la nanny (como le llamamos en mi casa, cariñosamente), la verdad me parece a lugar; sin embargo, tampoco es que se esté baneando a unos grandes defensores de la democracia y la libertad de expresión. Estos fanáticos han hecho muchísimas cosas peores y me temo que no han terminado de hacerlas. Ni ellos ni su mesías. Me encantaría equivocarme. Ya veremos.

En conclusión, la nueva nanny de Chloe no es ninguna hermanita de la caridad del cobre defendiendo la “H1 – B”, y tampoco es verdad que los norteamericanos estén dejando de tener oportunidades laborales porque 65 mil personas al año, de un país de más de 300 millones de personas, emigren para allá. Todo lo contrario, estas personas crean puestos de trabajo con su inventiva y productividad eficiente estando allá, nutriendo un sistema productivo colosal y desafiante. De hecho, la propia nanny pertenece a esa lista de inmigrantes de USA que cambiaron el mundo y que generan puestos de trabajo a nivel global, y de pasa palo tiene tiempo y bríos para hacer de niñera ¡amirable!

Sobre la toma de posesión de Maduro el 10 de enero

Posesión “del aire y del reflejo de la luna sobre el agua”. Sin legitimidad ni legalidad ni apoyo popular, me parece un tremendo paso en falso ¿con qué culo se sienta la cucaracha?

Maduro, El Aissami si puede, Alex Saab que está en la buena, Amoroso (que estaba en la clandestinidad), el resto de Maduro & Co, Edmundo y MaCo (un beso para ti: mucha fuerza) si quieren escuchar música llanera inédita, aquí en el siguiente enlace (denle like):

https://www.youtube.com/watch?v=yq9oS2VM6p8&pp=ygUXY29tbyBjYWltw6FuIGVuIHN1IGFndWE%3D

No se pierdan la caricatura “Súper Mostacho” por lapatilla.com, ahora animada. Pueden adquirir los capítulos en forma de NFT´s a través del siguiente enlace:

https://opensea.io/assets/matic/0x8c0e2ea868c305d950afa6d34d63f0073b12170f/242/

Nuestros libros

Sigue mi perfil de autor y accede a la bibliografía por el siguiente enlace de Amazon https://amazon.com/author/davidmendozayamaui

Con tu compra me ayudas a seguir produciendo contenido.