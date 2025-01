Estas son las series más nominadas a los Golden Globes 2025

Un relato sárcastico con grandes actuaciones

Por su parte, Only Murders in the Building, una comedia de misterio creada por Steve Martin y John Hoffman, ha sido reconocida por su ingeniosa narrativa y la química entre sus protagonistas. La historia sigue a tres vecinos de un edificio de lujo en Nueva York: Charles-Haden Savage (interpretado por Steve Martin), un actor retirado; Oliver Putnam (Martin Short), un director de teatro en decadencia; y Mabel Mora (Selena Gomez), una joven con un pasado enigmático. Unidos por su pasión por los podcasts de crímenes reales, el trío decide investigar un asesinato ocurrido en su edificio mientras documentan sus hallazgos en su propio podcast, titulado “Only Murders in the Building”. La puedes ver en Disney+.

La serie ha sido nominada a Mejor Serie de Comedia o Musical, mientras que sus protagonistas, Steve Martin y Martin Short, compiten en la categoría de Mejor Actor, y Selena Gomez ha sido reconocida como Mejor Actriz. Según el medio, la producción combina intriga, humor y momentos emotivos, destacándose por sus giros argumentales y diálogos ingeniosos. Además, ha contado con la participación de estrellas invitadas como Meryl Streep. Tina Fey y Nathan Lane, lo que ha añadido un atractivo adicional a la serie.