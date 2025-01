Javier Milei: El retorno al sendero del crecimiento

Posteado en: Opinión

Cuando uno revisa los libros de crecimiento económico, todos tienen algo en común y es una cita de Robert Lucas Jr., tomada durante una conferencia en Cambridge en 1985, en la cual afirmó: “Las tasas de crecimiento del PIB per cápita son diversas… Mientras que la renta de la India se duplica cada 50 años, la de Corea lo hace cada 10. La situación de un indio, en promedio, será 2 veces mejor que la de su abuelo, mientras que la de un coreano 32 veces mejor… No entiendo cómo se pueden observar cifras como estas sin ver que representan posibilidades. ¿Podría tomar el gobierno de la India alguna medida que permitiera que la economía india creciera como la de Indonesia o la de Egipto? En caso afirmativo, ¿cuál exactamente? En caso negativo ¿qué hay en la ‘naturaleza de la India’ que lo impida? Las consecuencias que tienen este tipo de cuestiones sobre el bienestar humano son sencillamente estremecedoras: cuando uno empieza a pensar en ellas, resulta imposible pensar en otra cosa”.

Naturalmente, la pregunta sobre India también vale para el caso de Argentina y el de todo país que busque mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Es más, en nuestro caso tiene mucho más sentido aún, ya que Argentina al ingresar al siglo XX se encontraba en el lote de los cinco países más ricos del mundo, mientras que para 2023 estábamos en el lugar 113° del ranking mundial de PIB/c, con niveles de pobreza e indigencia del 54,8% y 20,2% respectivamente. Por lo tanto, dichos datos son más que suficientes sobre la importancia del crecimiento económico.

La cuestión no es nueva. Ya en 1776, Adam Smith había señalado que la conjunción de mercados libres (la mano invisible y su correlato con los de derechos de propiedad), rendimientos crecientes (fábrica de alfileres), progreso tecnológico, aprendizaje en la práctica (capital humano específico), en un contexto de un Estado mínimo y una política monetaria impoluta (patrón oro), nos traería el ansiado bienestar. Sin embargo, esta llama de esperanza fue apagada por la visión oscura de los rendimientos decrecientes de Thomas Malthus y sus seguidores. Es más, cuando a finales del siglo XIX e inicios del XX la profesión estaba tomando cuenta del error, la llegada de la Gran Depresión y de John M. Keynes desvió el debate durante medio siglo, hasta que Paul Romer y Robert Lucas Jr. lo trajeron nuevamente al centro de la escena (sin menospreciar grandes aportes como los de Harrod, Domar, Solow, Swan, Usawa, Hahn, Phelps, Cass y Koopmans), para que en 1989 Mankiw, D. Romer y Weil le dieran un cierre empírico al debate, poniendo en el centro de la escena no sólo a la acumulación de capital físico sino también al capital humano.

Por lo tanto, en función de dicho debate, ¿qué lecciones hemos aprendido para sacar al país del pozo en el que nos ha metido el populismo socialistoide que ha imperado durante el último siglo? En primer lugar, hemos aprendido que la estabilidad es una precondición necesaria para crecer, ya que la presencia sistemática de déficit fiscal, inflación fruto de la emisión monetaria para financiar al fisco, y desequilibrio externo aunado a brecha cambiaria, pérdida de reservas y endeudamiento constituyen un cóctel explosivo que nos hacía vivir el borde del abismo y con ello destruía todo tipo de visión que excediera el día a día. En este sentido, la eliminación de cuajo tanto del déficit fiscal (Tesoro) como del cuasi fiscal (BCRA) ha permitido cortar con la emisión de dinero haciendo que la inflación mayorista (minorista) pasara de niveles del 54% (25,5%) mensual a niveles del 1,4% (2,4%), lo cual se logró: (i) sin expropiar activos; (ii) sin controles de precios; (iii) recomponiendo tarifas y (iv) sin fijar el tipo de cambio. Esto es, todo se ha hecho respetando el derecho de propiedad y, si se resta el efecto de la inflación inducida por el crawling peg, los precios mayoristas estarían en deflación y los minoristas neutros. Por lo tanto, la inflación está desapareciendo y por ende se está terminando con la distorsión que esta causa sobre los ingresos de la población y sobre la inversión.

Al mismo tiempo, la reducción del déficit fiscal ha generado una abrupta caída del riesgo país, el cual en el momento del triunfo de La Libertad Avanza se ubicaba en torno a los 3000 puntos básicos, cayó a 1900 en el momento de asumir y hoy, después de un año completo de equilibrio fiscal en la línea financiera, se ubica en torno a los 600 puntos básicos. Este punto no es menor, ya que al caer el riesgo país la tasa de interés doméstica también lo hace y con ello reduce el costo del capital de las empresas, lo cual dispara su valor (200% durante el último año) y estimula la llegada de nuevas inversiones. Como resultado de ello, el stock de capital per cápita aumenta, con ello la productividad del trabajo sube y el resultado final es mayores salarios que empujan a una caída de la pobreza y la indigencia. Sin embargo, esto no es sólo una cuestión retórica. Un trabajo reciente de Juan Pablo Nicolini, muestra que el sólo hecho de alcanzar el equilibrio fiscal asegura una tasa de crecimiento anual del 4,5% per cápita, esto es, en 15,6 años duplicaríamos nuestro PIB/c.

Sin embargo, y tal como lo señala el propio autor, el trabajo sólo considera el equilibrio fiscal sin mención alguna sobre cómo se logra. Esto es, no es indistinto que el logro fiscal haya sido alcanzado recortando el gasto público que si se hubiera hecho subiendo impuestos. No sólo por las implicancias en términos asignativos y de felicidad (utilidad), sino también porque el ajuste fiscal consolidado implicó devolverle (o dejar de robar) a los argentinos 15% del PIB. Naturalmente, no toda esa mejora será ahorrada, pero más allá de ello el ahorro aumentará y eso permitirá mayor inversión y crecimiento. Esto es, la mejora fiscal brinda un piso enorme de crecimiento a la luz de la historia argentina. A su vez, en la medida que la economía crezca ello permitirá seguir bajando impuestos y por ende dar mayor impulso al crecimiento y a la libertad.

Finalmente, tenemos las reformas estructurales. Sólo considerando el DNU 70/23 y la Ley Bases se implementó una reforma estructural ocho veces más grande que la de Menem, lo cual ha implicado que Argentina suba 70 puestos en términos de libertad económica. De más está decir que esto no es un punto menor, ya que aquellos países más libres no sólo crecen el doble que los reprimidos, sino que a su vez tienen un ingreso per cápita 12 veces mayor y con 50 veces menos de pobres en el formato extremo. Sin embargo, la reforma no terminó con estos dos grandes hitos, sino que además se quitan 3,5 regulaciones por día, lo que incrementa así nuestra libertad e ingresos.

Por lo tanto, estamos frente al proceso de transformación más ambicioso de la historia argentina y que, complementado con nuestras reformas en materia de salud, educación, trabajo y legales, en un contexto de mayor seguridad interna y externa, hizo que 2024 no sólo haya sido el año bisagra de nuestra historia, sino que además, simplemente manteniendo lo ya realizado, 2025 será el inicio de la reconstrucción de Argentina para que luego de 40 años volvamos a estar al tope del mundo.

Javier Milei es el presidente de la República Argentina

Este artículo se publicó originalmente en La Nación el 3 de enero de 2025