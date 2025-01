Antonio de la Cruz: El momento de actuar es ahora

Posteado en: Opinión

“El futuro depende de lo que hagas hoy”.

Mahatma Gandhi

Venezolanos, hoy nos encontramos en una encrucijada decisiva. La historia nos llama a todos, sin distinción, a ser protagonistas del cambio. No es un llamado cualquiera, es la oportunidad de nuestras vidas, la posibilidad de conquistar lo que durante años nos ha sido negado: la libertad, la dignidad y el derecho a construir un futuro digno para todos.

El régimen que nos ha oprimido durante tanto tiempo quiere seguir aferrado al poder, utilizando el miedo, la represión y la amenaza como sus principales armas. Pero lo que no entienden es que ya no les tememos. El miedo fue su herramienta más poderosa, pero hoy se vuelve contra ellos. Porque un pueblo que ha perdido el miedo es un pueblo que no se detiene hasta alcanzar su objetivo. Ahora es el miedo el que debe temer a nuestra determinación.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Nuestra fuerza radica en la intención de un pueblo que lucha por su libertad. Si todos nos mantenemos firmes y avanzamos juntos, la maquinaria de intimidación del régimen no tendrá el poder suficiente para detenernos. En cambio, si nos dividimos, si permitimos que el cansancio o la indiferencia nos separen, le estaremos regalando a la corporación criminal la posibilidad de perpetuarse en el poder. Por eso, hoy más que nunca, debemos actuar con unidad de propósito y acción. Todos tenemos un rol en esta lucha: cada voz que se alza, cada paso que se da, cada acto de valor cuenta.

Pero esta batalla no es solo nuestra. Hacemos un llamado claro y directo a nuestra Fuerza Armada y Policial. Sabemos que muchos de ustedes también sueñan con una Venezuela libre. Sabemos que en sus corazones late el mismo anhelo de cambio que nos mueve a todos. Les pedimos que escuchen el clamor del pueblo y se unan a él, respetando la soberanía popular manifiesta el pasado 28 de julio. No les pedimos que traicionen sus principios; les pedimos que honren la Constitución Bolivariana de Hugo Chávez. Su juramento es con la patria, no con una cúpula que ha saqueado a la nación y traicionado a su pueblo.

El tiempo se agota y el momento de actuar es ahora. Cada minuto que pasa, cada día que dejamos ir sin movernos con firmeza, es una oportunidad perdida. Este es un llamado a todos los venezolanos, dentro y fuera del país: debemos estar en cada calle, en cada plaza, mostrando con nuestra presencia que no retrocederemos. Que esta es una lucha por nuestras familias, por nuestros hijos, por el derecho a vivir en una Venezuela donde no haya miedo al salir a la calle, donde podamos abrazar a nuestros seres queridos sin temor a la separación o al exilio.

No basta con esperar que el cambio llegue por sí solo. No basta con desear un futuro mejor. El cambio necesita de cada uno de nosotros. Necesita nuestra voluntad, nuestro coraje y nuestra acción. Y no se trata solo de lograr que un nuevo gobierno asuma el poder; se trata de construir una Venezuela donde las decisiones se tomen con justicia, donde el respeto a la soberanía popular sea la norma y no la excepción.

Nos enfrentamos a una organización criminal que hará todo lo posible por mantenerse en el poder. Pero cada día que pasa su fuerza se desgasta, no tiene seguidores. Cuanto más se aferran al poder, más grande es el costo de su obstinación. Y ese costo, tarde o temprano, se volverá insostenible. Maduro y compañía deben entender que esta lucha no tiene vuelta atrás. El pueblo de Venezuela se ha despertado y no volverá a dormir mientras la justicia y la libertad sigan siendo una promesa incumplida.

Venezolanos, la victoria está en nuestras manos si actuamos con firmeza y unidad. Esta es una lucha de resistencia, de perseverancia, de saber que cada día que pasa estamos más cerca de alcanzar nuestro sueño. No nos detendremos. No retrocederemos. Porque hemos decidido ser libres y cuando un pueblo decide ser libre no hay fuerza que lo detenga.

Adelante con honor, con valentía y con la convicción de que estamos escribiendo uno de los capítulos más importantes de nuestra historia. Que el miedo nos tenga miedo, porque el tiempo del cambio es ahora. Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó. Unidos, venceremos.

¡Gloria al bravo pueblo! ¡Adelante!