Entre lágrimas Kate del Castillo relató como tuvo que evacuar su casa por incendio en Los Ángeles (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La situación en California que autoridades han calificado como “apocalíptica” sigue sin control y cadas vez hay más personas afectadas por los incendios masivos que han destruido vecindarios completos.

Por TV y Novelas

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Al igual que miles de personas, las celebridades que vivían en la zona resultaron afectadas y perdieron sus hogares en totalidad, y la lista sigue en aumento.

Kate del Castillo ya confirmó que también su casa está en peligro y tuvo que evacuarla. Ella se encuentra trabajando, pero con ayuda de unas amigas, pudo rescatar documentos y sus vehículos.

En un video compartido en Instagram, la actriz mexicana dijo que si no fuera por sus amigas, no hubiera podido resguardar sus pertenencias valiosas, incluso mencionó su caja fuerte.

También explicó que, aunque ella quisiera ir en persona a su hogar, las autoridades no la dejarían entrar porque la zona ya está resguardada:

“No hay nada que yo pueda hacer. Si mañana que no trabajo, me voy a Los Ángeles, no me dejan entrar a la zona donde vivo, por eso gracias, hay gente maravillosa, si no es por mis amigas… a lo mejor ya los documentos es lo más importante, ya lo demás es lo de menos. Esto es terrible”.

Apenas hace unos días recibió a su familia en su casa de Los Ángeles

Hace pocas semanas, Kate del Castillo fue anfitriona de la Navidad para su familia mexicana. Su hermana Verónica compartió videos durante el intercambio de regalos, donde también estuvieron presentes don Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo.

Lee más aquí