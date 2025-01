Juan Pablo Guanipa: Lo primero que necesita Venezuela es que tengas ánimo (VIDEO)

Posteado en: Destacados, Nacionales, Presidenciales

El dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, enfatizó este domingo que “no merecemos ser gobernados por un gorila dictador”, en referencia a Nicolás Maduro, y aseguró que Venezuela debe seguir luchando por el cambio político.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

lapatilla.com

Guanipa resaltó, principalmente a los más jóvenes, que es necesario no desanimarse y seguir adelante, ya que jamás hay que doblegarse ante los atropellos del chavismo.

A continuación, el mensaje íntegro de Guanipa:

“Saludos. Este mensaje va para ti, joven de esta patria venezolana. No sé si votaste o no pudiste o no quisiste hacerlo, o no tienes todavía edad para votar. No sé si estás en Venezuela o fuera del país. Quizá estás lleno o llena de esperanza, o quizás te esté preguntando si la lucha por la democracia vale la pena. Comienzo por decirte de una vez que claro que vale la pena, especialmente para ti, seguir luchando por recuperar la democracia y la libertad importa e importa mucho.

Si nosotros, todos los venezolanos y los amigos de Venezuela, logramos vencer a la dictadura, vamos a tener por fin la oportunidad de construir una Venezuela próspera donde tú tengas todo para crecer, vivir con tranquilidad y preparar tu futuro. Para eso tenemos que salir del régimen que te pone barreras a ti y a todos los venezolanos, que no te deja progresar y que cuando protestas que es un derecho, te reprime. Tenemos que salir de esta dictadura que ha destruido los colegios, ha destruido las universidades, destruyó los servicios públicos y ha aniquilado las oportunidades de millones de venezolanos talentosos y echados para adelante como tú. Es decir, tenemos que salir de la dictadura y entrar a la democracia. En democracia y libertad vamos a tener la posibilidad de construir no sólo un país normal, sino un país que con todo lo que puede lograr podría maravillar al mundo entero. Un país donde no tienes que estar preguntándote si va a haber luz o agua para estudiar, trabajar o hasta salir con tus amigos. Un país donde no tendrías que indignarte porque un policía te detenga y te robe dinero o un celular porque le dio la gana. Un país donde tener un buen trabajo, una carrera y un futuro próspero no sea una fantasía sino una realidad. Un país donde millones de jóvenes venezolanos como tú no tendrían que salir huyendo del mismo.

Seguro tú has tenido que despedirte de padres, amigos, tíos, primos, hermanos que se van del país o quizá eres de los que han tenido que irse. Seguro estas últimas navidades las pasaste con menos familia y amigos que las pasadas e indudablemente que tuviste que saludar a familiares muy cercanos por videollamadas. Esto sólo va a cambiar cuando saquemos al chavismo madurismo del poder. Es por eso que la grandísima mayoría de los venezolanos votamos por un cambio el 28 de julio y muchos jóvenes como tú votaron y hasta estuvieron como testigos o colaboradores aportando para ese extraordinario triunfo.

Venezuela hoy necesita de ti. Lo primero que necesita es que tengas ánimo, esperanza, ilusión, convicción de que sí podemos vencer a esta tiranía. Necesita también que te comprometas a dar todo lo que puedas por ella. Estos son días de lucha en los que nos puedes acompañar estando dentro o fuera del país. Salir a ejercer nuestro derecho a la protesta es salir a construir un país nuevo y libre. Son días también para usar nuestras comunicaciones que hoy son más libres porque tenemos acceso a las redes sociales para seguir generando el clima de resistencia y presión que necesita la nación. La democracia no es un concepto pasado de moda. Aquí no estamos peleando para restituir la Venezuela del pasado. La que yo viví. Estamos peleando para construir una Venezuela nueva. El país que tú y todos nos merecemos.

Por razones cronológicas tengo más tiempo que tú luchando por el imprescindible cambio político que necesita Venezuela. Quizá hasta más tiempo que el que tú tienes de vida. Pero jamás voy a aceptar que alguien me diga que ya no se puede. Que hay que resignarse. Que debemos someternos a esta dictadura. Jamás. Sé que si somos insistentes, persistentes, constantes, disciplinados, coherentes, si actuamos en unidad y masivamente vamos a lograr tener la fortaleza para vencer a esta desgracia de Nicolás Maduro y a sus cómplices y vamos a poder tener un país con democracia, libertad, oportunidades, prosperidad y unión familiar y social.

Querida juventud de mi país, Venezuela triunfará. Esta es la hora de la resistencia. Que viva Venezuela libre.”