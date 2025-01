Gustavo Coronel: Una propuesta para la acción en Venezuela

Posteado en: Opinión

He vacilado antes de publicar este artículo. No me consideraba del perfil adecuado para hacer esta propuesta. De edad muy avanzada, resido fuera de Venezuela desde hace muchos años. Pensé que no sería la persona adecuada para avanzar una propuesta de este tipo, la cual –de realizarse– pondría en peligro la vida de mis compatriotas. Pero he decidido hacerlo porque pienso que todo venezolano que ame la libertad, la democracia y quiera sentirse orgulloso de su país, tiene el deber de expresar sus opiniones sobre las formas de salir de nuestra larga y dolorosa tragedia. No hay venezolano que esté exento de este deber.

Consideramos que:

En nombre de la paz hemos sido víctimas de la violencia durante 25 años. Con el objetivo declarado de proteger la vida de los venezolanos hemos permitido que la dictadura asesine centenares de compatriotas, aprisione a otros centenares y exilie a millones.

Como en las viejas cruzadas religiosas que cobraron miles de muertes en el nombre de Dios, la dictadura chavista ha matado, robado y saqueado a los venezolanos en el nombre de una revolución que decía ser para beneficio del pueblo.

Durante 25 años la sociedad venezolana ha permanecido bajo la bota de una dictadura cívico-militar, años en los cuales el país ha sido arruinado materialmente. Peor aún, la sociedad venezolana ha sido humillada, vejada y considerablemente prostituida por la pandilla que ha capturado el poder. La sociedad venezolana es hoy un rehén de esa pandilla.

Todo intento de negociar, dialogar, transarse, hasta de prometer de manera indebida impunidad como incentivo, ha fracasado porque la pandilla está determinada a mantenerse en el poder.

Por ello:

Estamos convencidos de que la dictadura solo saldrá por la fuerza. Y, en este momento, convergen las condiciones que podrán hacer esto posible:

1. La existencia de un presidente electo legítimo, Edmundo González Urrutia, fue el candidato victorioso en las elecciones llevadas a cabo el 28 de julio de 2024.

EXISTE UN GOBIERNO LEGÍTIMO

2. El conocimiento y reconocimiento de este triunfo por parte de la población venezolana y de los países democráticos del planeta, basados en la existencia de las actas electorales que así lo demuestran, las cuales son del conocimiento público.

EXISTE UNA UNIDAD DE PROPÓSITOS

3. El golpe de estado llevado a cabo por Nicolás Maduro y su pandilla, haciéndose reelegir de manera totalmente arbitraria por miembros de sui propia pandilla, , acción que lo hace ilegítimo ante el país y ante la comunidad internacional.

ENFRENTAMOS UN RÉGIMEN ILEGÍTIMO EL CUAL ES NUESTRO DEBER COMBATIR

4. La condición de rehenes amenazados en su integridad física y espiritual por la dictadura en la cual se encuentra la sociedad venezolana.

ES INAPLAZABLE RESCATAR LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE LA ACCIÓN GENOCIDA DE LA DICTADURA

El ser humano toma decisiones basado en tres motores: la razón, el sentimiento y el impulso visceral. No siempre se toman decisiones en las cuales estos tres motores estén alineados. Pascal lo explicaba al decir que el corazón tenía razones que la razón desconoce.

En el caso venezolano no tengo dudas de que hemos arribado a la confluencia de los tres motores que impulsan nuestras decisiones:

Nuestra razón nos dice que Maduro solo saldrá por la fuerza; Nuestro corazón nos dicta que es necesario recobrar la dignidad y el alma de nación, maltratadas y humilladas por el régimen tirano; Nuestra indignación venezolana está desbordada.

La razón, el corazón y nuestros instintos de lucha nos llevan a creer que es éticamente imperativo y ceñido a lo dictado por la constitución y las leyes venezolanas y por las leyes internacionales, llevar a cabo acciones de fuerza contra la dictadura venezolana, a fin de liberar a nuestros compatriotas de la condición de rehenes en la cual se encuentran.

Por ello, exhortamos al legítimo presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a estructurar con urgencia un Comando Coordinador Central que proceda a la formación de una milicia de voluntarios para la liberación de Venezuela, la cual pueda ser entrenada y dotada de los recursos necesarios –con el apoyo técnico y logístico de las naciones democráticas del hemisferio- para liberar a Venezuela del régimen ilegítimo y forajido que ha sentado sus reales en el país y que desafía todas las leyes nacionales e internacionales que caracterizan la vida civilizada. Dada la magnitud de la diáspora venezolana y el sentimiento que predomina hoy en todo el hemisferio de rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro, no es ilusorio esperar que se logre estructurar en corto tiempo una fuerza armada miliciana de la dimensión necesaria para llevar a cabo su misión.

Esta milicia será de voluntarios, como lo fueron las milicias que en Venezuela se integraron para luchar por la independencia. Estará integrada por todos los venezolanos o ciudadanos de otros países, mayores de edad, quienes deseen contribuir al retorno de la democracia, libertad y dignidad en Venezuela. La identidad de estos voluntarios será protegida en todo lo que sea necesario, en aras de su seguridad e integridad.

Se establecerán centros de inscripción de voluntarios en todas las capitales de los países democráticos del mundo. El Comando Coordinador Central se encargará de elaborar a la mayor brevedad los mecanismos de inscripción, el número y organización de los cuadros voluntarios y los procedimientos que se seguirán para lograr los objetivos de esta milicia en el curso de este mismo año 2025.

Me ofrezco como voluntario:

Gustavo Coronel, cédula de identidad venezolana 606653.

Estoy a la orden para colaborar en la estructuración de la milicia. Aunque mi edad es avanzada creo que siempre podré hacer alguna labor, no importa cuán modesta o subordinada, que contribuya a este inaplazable objetivo.

Avanzo esta propuesta porque deseo ver a mi patria libre de ese cáncer político que la ha arruinado. Deseo ver a Venezuela ponerse de pie. La entrada a Venezuela de esa milicia, dispuesta a dar la batalla por la liberación de la sociedad hoy rehén, será complementada por la acción de nuestros compatriotas en el país, quienes han resistido heroicamente y verán con beneplácito la llegada de sus compatriotas.

Invito toda opinión sobre esta propuesta, favorable o no, en la seguridad de que muchos compatriotas habrán pensado en iniciativas de este tipo, como paso necesario para salir de la tragedia venezolana.

Quienes no estén de acuerdo, propongan por favor una mejor alternativa.