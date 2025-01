Diosdado Cabello se lava las manos y aseguró que María Corina Machado fingió ser secuestrada

Posteado en: Actualidad, Nacionales

En su programa semanal “Con el Mazo Dando”, transmitido la noche de este miércoles 15 de enero, el dirigente oficialista Diosdado Cabello hizo declaraciones sobre el secuestro que sufrió la líder opositora María Corina Machado el pasado 9 de enero.

Por: lapatilla.com

Cabello sugirió que dicho secuestro podría haber sido planeado por la oposición para generar una narrativa en contra del gobierno.

“En la actividad ocurrió un hecho curioso, sabiendo ellos que iba a ser un desastre, sabiendo que no sería una actividad política de impacto. Ellos son bocones, no se aguantan. ‘Va a ocurrir un hecho impactante’, dijo un bocón desde Panamá. Ese hecho iba a ser que la señora se iba a secuestrar, se iba a desaparecer unos días, e iban a culpar a la revolución”, afirmó Cabello.

Las declaraciones del ministro chavista de Interior, Justicia y Paz, se producen tras una semana de tensión política en el país, luego de que Machado fuese liberada tras un aparente secuestro ocurrido al retirarse de una manifestación en defensa de la victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Cabello también minimizó las denuncias relacionadas con el incidente, diciendo que hubo inconsistencias en los testimonios. “Dijeron que hubo disparos, heridos, y a los dos días, los organismos de seguridad del Estado, dando vueltas por ahí, tún tún, quién es, ábreme la puerta por favor. Lo cierto es que se cayeron con los tiros, el herido no estaba herido, y el teléfono en la cartera tiene la lengua larguísima”, declaró.

En su discurso, el dirigente chavista se burló del liderazgo de la oposición, insinuando que carecen de estrategia y respaldo popular genuino.

“Ahora y que vienen por el último round. Va a terminar la pelea y ellos van a decir ‘tablas’, para no perderlo todo. No son capaces de hablarle con la verdad a su gente. Después dicen que es culpa de las Fuerzas Armadas que no salieron con ellos. ¿Y tú contabas con las Fuerzas Armadas? ¿Que el pueblo no salió? ¿Y tú no eres un líder pues? ¿Dónde está lo que tú moviste, tiene un 90%, por qué no lo moviste? ¿Dónde está el liderazgo que tiene?”, cuestionó.