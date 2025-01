José Gato Briceño: Los hechos hablan. Estrategias fallidas

Posteado en: Opinión

Estimados lectores, les envío un afectuoso saludo y entrañable abrazo desde la distancia, en este nuevo año, luego de una no tan relajada ausencia de esta tarea de escribir semanalmente para la historia, los acontecimientos de mi país añorado y amado y expresar mi opinión, expectativa y en ocasiones mis anhelos mezclados por la esperanza de rescatar a nuestro país de este horrendo y extendido secuestro.

No hemos estado relajados los venezolanos desde hace mucho, pero mucho menos en estos últimos tiempos en los que habiendo probado con pelos y señales los fraudes de la narcotiranía y el convencimiento de saber que tenemos la razón, que muchos gobiernos y pueblos del mundo nos respaldan, enfrentado a la zozobra e impotencia que representa ver cómo estás lacras herederas del traidor mayor, hoy felizmente difunto, hacen trampas, agreden a la dirigencia que protesta y deshacen leyes a su antojo, nos ha llevado a dividir nuestras opiniones respeto a las estrategias empleadas, mejor dicho a la forma de enfrentar los planes alternativos de la ruta planteada.

A dos meses y 21 días, o sea, el 20 de octubre pasado, escribí sobre las expectativas que se le estaban creando a todos los venezolanos y al mundo de que el presidente electo Edmundo González Urrutia se juramentaria el 10 de enero, alerté que esas promesas o afirmaciones conllevarían a generar más decepciones, desánimo, desesperanzas, etc y lo que recibí fueron ofensas e insultos. Adicionalmente lo quise escribir y dejar plasmado para la historia, allí quedó escrito en mi blog y algunas páginas web, entre ellas @la_patilla. No lo hice porque me crea pitoniso o con algún don de clarividencia, si no porque en mi formación politica comulgo con un principio que llevo entre ceja y ceja, aplicado en mi carrera politica, atribuido al politico y estadista Inglés Winston Churchill, cito: ” El politico debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo”.

Adicionalmente a esos desatinos, que considero falta de estrategia o plan B, estoy en desacuerdo con lo afirmado por el presidente electo Edmundo González en su reciente visita a Costa Rica, descartando una intervención militar.

Errores cometemos a cada rato y no por eso vamos a despotricar de la nueva dirigencia que le levantó el ánimo y la esperanza de liberar a nuestra amada patria, seríamos mezquinos e injustos de no reconocerlo.

Ahora quiero recordar y destacar que con los voceros de la oposición que teníamos antes de las elecciones primarias del pasado 22 de octubre del año 2023, jamás se sacaría al narcorégimen del poder, les encantaba un diálogo y las dádivas del poder, algunas gobernaciones y alcaldías para convertirlos en rehenes o los destituían y ellos muy felices. Se comienza a repetir el libreto de contubernio con la dictadura, hace unos días pudimos constatar esto cuando Jorge Rodríguez el sicoterrorista de la partida, convocando a los partidos y que de oposición (Alacranes) para hacer el cronograma electoral. Nuevo capítulo de división de la oposición.

Después de las elecciones primarias se eligió a Maria Corina Machado como la líder indiscutible con un 92, 35 % quien ha sido consecuente con lo que ha pregonado, derumbando barreras que se veían imposible. María Corina Machado, así no le guste a algunos sectores de la oposición, ni les motive como indiscutible líder política opositora, es la única dirigente que ha logrado una hazaña política en la Venezuela contemporánea de mayor trascendencia y liderazgo que el intergaláctico nefasto Chávez, con un inigualable símbolismo de carácter, valor, corajuda y fuerza femenina, logró encarnar un liderazgo más allá de lo político y social, conectó con todo un país desde el punto de vista sentimental, en momentos cuando la familia venezolana vive el mayor drama político, social y económico de toda la historia del país.

Esta mujer ha dado cátedra, en la construcción de esa hazaña política, ha arriesgado la vida en muchas ocasiones, ha recibido amenazas de todo tipo, incluso de muerte y tuvo que sortear muchos peligros innumerables veces para poder asistir a actos políticos en diversos estados, donde el régimen colocaba todas las trabas y obstáculos para que no pudiera llegar a los mitines programados.

La arrecha mujer, como nadie con bolas lo ha hecho, tuvo que sacar a sus hijos del país, con la incertidumbre de no volver a verlos, bien sea por causa de muerte o cárcel, a cambio de luchar por un mejor país para todos, incluso para los traidores y toda su familia.

Se fue a las elecciones del pasado 28J con las normas y condiciones impuestas por ellos, los poderes del estado secuestrados, los medios de comunicación de rodillas y sin embargo se les ganó 70 a 30 inclusive hasta en las instalaciones militares. Si se nos hubiera permitido votar a los que estamos en el exilio, ganaríamos 90 a 10 y la jugada maestra de escanear y recuperar las actas no se lo esperaron, o sea, se demostró por primera vez con pruebas documentales ante el mundo, un gran fraude.

Soy de los venezolanos que cree que no hay más salida que la fuerza para liberar a Venezuela del secuestro y Maria Corina y su equipo no deben de perder tiempo y proponer al nuevo presidente de los EE.UU Donald Trump la intervención militar quirúrgica o puntual en contra de los criminales que tienen secuestrada a la patria y los gastos que conllevaria dicha acción se paguen con petróleo y no se les olvide de hacerles una larga exposición con suficiente argumentos de que si son una amenaza para la seguridad de los EE.UU como ya lo afirmó Maduro que tienen una alianza militar entre Cuba, Nicaragua y Venezuela y también comentó sobre la posibilidad de invadir a Puerto Rico con el ejército Brasileño.

Seguir pensando en diálogos, resoluciones de los organismos multilaterales, será la pérdida de la patria.

El pasado miércoles el nuevo Secretario de Estado Americano, Marcos Rubio compareció en la audiencia de confirmación del Senado para ser secretario de Estado y afirmó sobre la caracterización del chavismo que es una organización narcocriminal, hay que destacar que no ha cambiado un ápice sobre la posición de la narcotiranía venezolana y eso nos refuerza la esperanza. Me sumo a la solicitud del grupo de venezolanos que se declare a las Fuerzas Armadas de Venezuela como organización narcoterrorista.

No hay otra opción, lo he venido afirmando desde el año 2013 cuando retomé mis columnas semanales. A los terroristas, narcotraficantes, criminales los controla es pólvora, drones y plomo, única salida para liberar a mi patria.

No es una cuestión de esperanza es una cuestión de acción, Venezuela no aguanta un diálogo, un apoyo de palabra más, debemos pasar a la acción un llamado a los países que además se ven seriamente afectados por nuestra situación a que propongan medidas de acción para defenestrar a las plagas comunistas del hemisferio.

Desde la cárcel del exilio sigo dándole fuerte a todo indicio de comunismo que se manifieste, lo hago constantemente, sin pausa y con lo único que me queda: MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

