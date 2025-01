Así fue como Tyra Banks se enteró que su casa fue destruida en los incendios de Los Ángeles

“Algunos están bien, otros no tanto. Yo soy una de esas personas que no están bien. Perdí mi casa”, confesó cuando se le preguntó si conocía a alguien que hubiera perdido su vivienda.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Asimismo, la empresaria de 51 años, explicó que decidió mantener la noticia en privado hasta ahora porque pensó que hay personas que están pasando por una situación más complicada que ella en estos momentos a raíz de los incendios.

“Simplemente no quería llamar mucho la atención, siento que hay mucha gente que necesita esa atención, así que realmente no he hablado de eso, pero no puedo sentarme aquí y no decir la verdad, así que sí, perdimos nuestra casa”, expresó.

Además, la estrella de America’s Next Top Model relató que se encontraba en Australia junto a su pareja, Louis Bélanger-Martin, en la casa de unos amigos cuando recibieron la noticia de la destrucción de su hogar, pero se preocupó más por los amigos y familiares que estaban en Los Ángeles.

“Estábamos celebrando y divirtiéndonos. No dejaba de mirar mi teléfono, no por mi casa, sino por mis amigos y mi familia. Solo me aseguraba de que estuvieran evacuando y todo eso. Luego le pregunté a mi pareja: ‘Veo algo aquí. ¿Qué te parece?’”, comentó.

Lee más aquí