¿En discordia? Justin Bieber aclara por qué dejó de seguir a Hailey Bieber en Instagram

Luego de que los seguidores de Justin Bieber se percataron de que el cantante dejó de seguir a su esposa, Hailey Bieber, en Instagram, se desató una serie de rumores sobre una nueva posible crisis en su matrimonio.

Los fans de la famosa pareja han señalado este acto como un gesto claro de que entre el cantante y la modelo existen grandes tensiones que se habrían intensificado tras el nacimiento de su primogénito, Jack Blues.

Justin Bieber aclara por qué dejó de seguir a Hailey en Instagram

Sin embargo, ahora fue Justin Bieber quien aclaró que no fue él quien dejó de seguir a Hailey Bieber en Instagram. “Alguien entró a mi cuenta y dejó de seguir a mi esposa”, escribió el artista canadiense través de una Instagram story. “La m… se está volviendo sospechosa aquí”.

Aunque muchos de sus seguidores empezaron a especular sobre que la pareja podría estar pasando por un bache en su relación, el intérprete de That should be me escribió en sus redes sociales que Hailey es “La mejor mujer que he tenido y que jamás conoceré”.