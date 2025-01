Rapero bajo arresto domiciliario en Miami hizo famoso a un cocodrilo que lo visita en su casa

En 2025, las redes sociales vieron nacer a una nueva celebridad: Cocodrilin. Un impresionante reptil, oriundo de Miami, que ha captado la atención de miles de seguidores en Instagram en tan solo dos días. Pero la peculiaridad de Cocodrilin va más allá de la atracción que siempre genera su particular especie, ya que su “dueño” es nada menos que Tekashi 6ix9ine, el controvertido rapero estadounidense que se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en su residencia de Lake Worth, Florida.

Por La Nación

Una mascota muy especial

Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, tiene 28 años y fue sentenciado por violar cinco veces las condiciones de su libertad condicional. La libertad se le había otorgado tras colaborar en un juicio contra la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, a la que supuestamente pertenecía antes de ser arrestado en 2018. Sin embargo, después de años de controversias y episodios violentos, Tekashi 6ix9ine parece que ha encontrado una faceta más amable y cariñosa en la relación con su cocodrilo.

El reptil se ha vuelto una parte tan importante de la vida diaria del rapero que hace unos días decidió abrirle su propia cuenta de Instagram para compartir los momentos especiales que pasan juntos. Incluso la madre de Hernández participa en las publicaciones, demostrando el impacto positivo que está teniendo Cocodrilin en la vida del rapero.

Cuando lo presentó, Tekashi 6ix9ine expresó en una historia de Instagram: “Tengo una construcción grande aquí en mi casa. Estoy cansado de estar de arresto domiciliario. Me estoy volviendo loco. Necesito una mujer que venga y que me haga caso como este cocodrilo”. Mientras alimentaba a su enorme mascota, añadió: “¡Cocodrilin! Mi Cocodrilin, cómo me hace caso. ¿Por qué no me puedo encontrar una mujer así?”, según señaló CiberCuba en una nota.

