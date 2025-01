Pacientes exigen mejoras en la Unidad de Diálisis Valencia Sur: “Nos sentimos en condición de abandono”

Familiares y pacientes que reciben terapia sustitutiva renal en la Unidad de Diálisis Valencia Sur, dependiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), pidieron este jueves a las autoridades ejecutar mejoras en la infraestructura y dotación de medicamentos.

Mari Theis, familiar de un paciente renal, denunció que los baños y las camas donde los pacientes pasan tres horas recibiendo tratamiento, están en mal estado.

“Las camas están rotas, el control no funciona y cuando ellos tienen sus diálisis, esto les afecta. Los aires acondicionados adentro de la sala a veces no funcionan. También necesitamos que la planta eléctrica esté en buen estado, a veces no tenemos gasoil”, aseveró.

Onassis Muñoz, paciente con insuficiencia renal, manifestó que otra de las fallas que existen en la Unidad de Diálisis Valencia Sur es la falta de medicamentos para atender cualquier emergencia que se presente al momento de aplicar el tratamiento a algún paciente.

“Nosotros no tenemos medicamentos para atender esas emergencias, no tenemos carro de paro, no hay tensiómetro porque el Seguro (Ivss) no nos ha traído tensiómetro. Nosotros tenemos que tener nuestros tensiómetros personales porque, si no los tenemos, no nos toman la tensión porque no hay en la Unidad. No hay glucómetro, no hay nada de eso para atender las emergencias”, afirmó Muñoz.

Por su parte, Migdalia Martínez, paciente, indicó que a los problemas que enfrentan las personas que reciben terapia de hemodiálisis, se le suman las fallas operativas en algunos aparatos.

“Esas máquinas las arreglan hoy y mañana se vuelven a dañar. Entonces lo que corre riesgo son nuestras vidas. Ahorita hay 17 máquinas, todos los días amanece una o dos máquinas dañadas. Hacemos un llamado al presidente, al gobernador (Rafael Lacava) y al Seguro Social porque nos sentimos en una condición de abandono”, precisó.

Martínez indicó que también requieren médicos especialistas nefrólogos y nutricionistas en la Unidad de Diálisis, así como la instalación de un laboratorio.