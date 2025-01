El árbitro corrupto de la Premier League consumió drogas por miedo a desvelar su homosexualidad

Posteado en: Deportes, Titulares

El árbitro David Coote, que fue despedido por consumir drogas y por insultar al Liverpool y a Jürgen Klopp, admitió que una de las razones por la que consumió estupefacientes es por su miedo a desvelar que es homosexual.

Coote concedió este lunes por la noche una entrevista al tabloide “The Sun”, precisamente el mismo que acabó con su carrera en la Premier League al publicar un vídeo en el que aparecía consumiendo cocaína antes de un partido de la Eurocopa de Alemania.

“Sentí mucha vergüenza durante mi adolescencia en particular. No hablé de ello con mis padres hasta que tenía 21 años y no se lo dije a mis amigos hasta que tenía 25. Mi sexualidad no es la única razón que me ha llevado hasta esto, pero no estaría contando toda la verdad si no dijera que soy gay y que he sufrido mucho escondiéndolo”, dijo Coote.

“Escondí mis emociones cuando era joven y mi sexualidad también. Una buena cualidad como entrenador, pero terrible como ser humano, y eso me ha llevado a una serie de malos comportamientos”, apuntó.

Coote fue despedido por la Premier League en diciembre tras seis años en la élite, siendo además árbitro internacional y tras haber pitado en la pasada Eurocopa.

Además del vídeo consumiendo drogas, en el primero que le puso en el punto de mira aparecía insultando a Klopp y al Liverpool, asegurando que los ‘Reds’ no ganarían la Premier.

“Este ha sido uno de los períodos más difíciles de mi vida. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Estoy muy arrepentido de cualquier ofensa causada y por el impacto negativo que haya tenido en el deporte que amo. Espero que la gente entienda que eran momentos privados durante momentos muy tristes de mi vida. No reflejan quién soy hoy ni cómo pienso”, añadió Coote en un comunicado.

EFE