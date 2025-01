David Mendoza: ¡A mí no me grite!

Posteado en: Opinión

¡No me grite! Parecía responderle el joven Vinotinto, jugador de la Universidad de Chile Leenhan Schnneiderth D’Alessan Romero Pacheco de 1,69 metros de altura, al espigado (como 2 metros), déspota y sospechoso árbitro colombiano Jhon Hinestroza, mientras éste lo perseguía para recriminarle airadamente en el primer tiempo. Y es que nuestro mediocampista, sin encarar al árbitro, se dio a respetar en una difícil situación, en la cual me atrevo a decir, se intentó menoscabar (agredir) la dignidad deportiva de alguno de nuestros muchachos (no el único) durante el encuentro en nuestra propia casa. Y es sobre el encuentro que quiero puntualizar varias cosas, ya que no me siento del todo satisfecho con las opiniones y los análisis que he estado revisando, ya en frío.

1- Es cierto que la selección (como últimamente) no jugó bien el partido contra Paraguay: falta de profundidad, dependencia y fragilidad en salida, presión alta ineficaz, poco juego colectivo, mal manejo de los tiempos del partido, pelotas largas, entre otras. Por cierto, lo mismo que le ocurre a la mayor. Y al menos para mí, tiene mucho sentido que así sea. Esto habla bien y mal del cuerpo técnico. Bien porque todos hacen lo mismo en las selecciones y mal, porque eso que se hace no está dando resultados. Pero, más allá de la contundencia contra Perú y algo de fortuna, no fue tan distinta. El rival era mejor, eso sí, y la mano de Alfaro algo habrá tenido que ver según imagino. Sin embargo, se escucha en los análisis la euforia de la “goleada contundente” de la Vinotinto contra Perú, que se venía de menos a más, etc. Digamos que no soy el único que tiene la característica de ser resultadista. Y de corazón, no me parece malo, serlo administradamente. Y ahora, se jugó pésimo, peor que nunca, debe revisarse todo el FUTVE, no se puede dejar pasar por debajo de la mesa, debe haber culpables y ser señalados, la regla de los juveniles debe volver, los dueños de los equipos tienen la culpa, el cuerpo técnico sub 20 debe hacerse responsable, este no era el once que debió ser titular, la Conmebol queda en Paraguay… (de nuevo: aquí no hay uno solo que no sea resultadista y está bien serlo, administradamente).

2- “Es un fracaso”. Sí ¿Y por qué? Por los resultados: se perdió contra Chile 1 – 3, se ganó a Perú 4 – 0 y se perdió contra Paraguay 0 – 1 (no recuerdo quienes fueron home club y quienes no) ¿Entonces? Es un juego, los resultados son lo más importante. Luego pasamos a cómo deben ser conseguidos, cómo pueden ser conseguidos, cómo nos gustaría conseguirlos y qué es lo que estamos consiguiendo. Es decir: cómo, a qué estamos jugando, por qué lo hacemos de esa manera, qué posibilidades tenemos de mejorar a corto, mediano y largo plazo. Tiene que ver todo con los resultados. Y los resultados son un fracaso, como lo fueron los de la absoluta en el segundo tercio de la eliminatoria. El fútbol es una actividad que como cualquier otra tiene una intencionalidad, una finalidad y esa no es otra que maximizar el número de victorias y minimizar el número de derrotas. Y para ello, invito a todos los que quieran escuchar a que pisen tierra. Yo entiendo que queramos filosofar sobre la vida a través del fútbol y viceversa porque es un ejercicio apasionante, que hagamos sociología de campo, que teoricemos sobre la importancia de la geometría dinámica relacional de los estados contrapuestos, que vayamos a las raíces más profundas de la médula viva de la verdad de nuestra identidad futbolística, que refiramos los mil y un problemas existenciales de la dinámica administrativa de la liga y pare de contar. Sin embargo, ya va. Eso es un trabajo que habría que hacer, claro que sí, pero hay tareas inmediatas, decisiones impostergables que hay que asumir ya. Sigo manteniendo la idea de que el ciclo de trabajo de este cuerpo técnico culminó con la derrota de la mayor contra chile en las eliminatorias, esto era la ñapa. Y dados los resultados, sí, los resultados obtenidos, no debería haber discusión sobre eso. Luego vendrán otras consideraciones contractuales y financieras que deban entenderse para tener un panorama completo.

3- No es verdad que un cuerpo técnico no deba ser cambiado en medio de competencias. Lo hizo Paraguay en la mayor y le funcionó (como pudo no funcionarle, lo cual les hubiera dado lo mismo que mantener al cuerpo técnico anterior, pero con la seguridad de mantener la tendencia perdedora) y lo volvió a hacer en nuestras narices con la sub 20 y les volvió a funcionar para al menos clasificar al hexagonal final y dejarnos afuera.

4- No conocemos con exactitud las actuales limitaciones del cuerpo técnico, en cuanto a la realidad venezolana, pero uno se lo puede imaginar porque aquí no gafos ni extraterrestres recién llegados.

5- Fue mano, y no estoy excusando el mal partido jugado, ni el planteamiento, ni nada de lo dicho anteriormente con la jugada puntual que no fue pitada. Pero fue mano, y otra vez se entufa un partido que involucra a la selección paraguaya. Y digo más, si se hubiera pitado, y el partido hubiera terminado empatado con un tiro penal convertido (a veces se fallan), la estridente rechifla actual y la llorantina penosa de viuda de pueblo, no estuviera a este grado de decibeles ¿Y eso por qué? ¡Por el resultado! Estuviéramos señalando la preocupación que no estuviera aquejando por el pobre partido de una manera más comedida, más acotada y serena. De tal manera, que minimizar esa jugada no pitada “porque fue una jugada puntual” es una imbecilidad mayúscula que se comete a cada rato en el mundo de las opiniones. Y doblo la apuesta, para esos muchachos que estaban luchando en ese campo de juego, con las pobres herramientas tácticas implementadas no fue una jugada puntual, era la jugada del partido, la de su partido, así que más respeto con las jugadas puntuales; porque nos gusta hablar de jugadas puntuales para bien o para mal con diferente vara según sea el caso. Sí fuimos robados de nuevo en un partido contra Paraguay y así como no es excusa del mal partido, el mal partido tampoco es excusa de la pasividad de dejarnos robar y justificarlo con el mal partido. Hay que dejar de ser tontos si queremos subir de nivel en este deporte. El fútbol es una continuidad discontinua de jugadas puntuales. A veces hay que ganar y punto, y este era de nuevo uno de esos partidos, como lo fue en su momento el de la absoluta contra Chile por eliminatorias. Si se juega bien o mal, es una consideración ulterior. Y repito, podemos analizar la alineación de los ciclos menstruales de las tapitas de cuero del balón y su incidencia en la marca que lo elaboró siempre, pero hay momentos emergentes como el actual, que obligan, en este caso a la federación, a tomar decisiones gerenciales. No basta con cambiar al cuerpo técnico sub 20, ni hacerse a la vista gorda esperando un milagro que no va a llegar en la mayor en el marco de las eliminatorias para entonces sí, tomar decisiones. Eso, aún entendiendo las limitaciones de Venezuela como país, de su realidad, de su capacidad, de la realidad contractual del cuerpo técnico, y demás.

6- PD. Ayer me pasó por la cabeza que dado el malandreo y el sometimiento de los árbitros de Conmebol a nuestras selecciones, deberíamos pensar con seriedad de cambiar a Concacaf, no porque sea peor o tengamos más chance porque no es así, tampoco porque debamos esquivar a las grandes del continente, pero el malandreo de Conmebol es realmente terrorífico y pareciera que nuestras selecciones les generan incomodidad en la lista. A veces es mejor irse de una fiesta donde a uno no lo quieren para otra donde sí quieran bailar y quien sabe, probar suerte con otras personas en situaciones más frescas.

