Cristiano Ronaldo habló de su salida del Real Madrid y de un posible regreso

Posteado en: Deportes, Titulares

Cristiano Ronaldo habló en la entrevista de La Sexta sobre su salida del Real Madrid. Contó el proceso de negociación con el club blanco, lo que le motivó a irse a la Juve y alguna interioridad más de aquellos días… además de dejar abierta la puerta a un regreso al Bernabéu para recibir un homenaje.

Por Marca

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Su salida del Madrid: “Quería una etapa diferente, mi etapa estaba cerrada. Quería una motivación diferente. No me desgastó, fue algo que le dije al presidente, él aceptó que podía salir. Estábamos en una fase de negociación y no se portó tan bien conmigo, lo entiendo porque lo hace siempre así y yo no podía volver atrás, porque le di mi palabra a la Juve y el presidente quiso dar marcha atrás. Pero aprecio mucho a Florentino, es una persona seria, que me trató bien y ganamos muchas cosas juntos”.

Le echa de menos el madridismo: “Es mi casa España, mis hijos crecieron ahí. Es donde fui más feliz futbolísticamente, siempre tendré al Madrid en el corazón. Hice cosas muy bonitas y la gente no se olvida. Los niños más pequeños me ven en Youtube, sigo marcando, mis festejos… la gente se involucra. Llego a casa y Mateo está viendo Youtube, viendo jugadores. Le gusta Bellingham, le gusta Camavinga, Mbappé… me pica diciendo que es mejor que yo”.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ