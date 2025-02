Táchira sin luz: 180 familias de Pirineos 1 cumplen cuatro días a oscuras

La explosión de un transformador el pasado domingo en el Lote G de Pirineos 1 de San Cristóbal, estado Táchira, ha generado desesperación en unas 180 familias por no contar con el servicio eléctrico que les ha causado pérdidas de alimentos por falta de refrigeración y dificultades para preparar las comidas, debido a que muchos de estos ciudadanos tampoco cuentan con gas doméstico en sus hogares.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Por Luz Dary Depablos / Corresponsalía lapatilla.com

Gerardo Duque, habitante de esta comunidad explicó que el percance se presentó en la vereda 7, donde está el banco de transformación, al parecer por una sobrecarga de una línea que se reventó e impactó en dicho banco de transformación, “lo que causó la explosión del transformador, el cual nunca había tenido algún inconveniente”, acotó.

También indicó que lograron contactar a funcionarios de Corpoelec cuando se encontraban en un sector vecino del Lote D de Pirineos 1, “donde también se les echó a perder un transformador”.

Duque expresó que la cuadrilla de Corpoelec se acercó a su comunidad, donde verificó que, en efecto, había explotado el transformador. Luego presentaron la solicitud ante Corpoelec a fin de que les asignen uno nuevo.

Sin embargo, la situación sigue agravándose para los residentes de esta zona, ya que han perdido alimentos y temen que quienes requieren tratamientos médicos se les dañe el medicamento por perder la cadena de frío.

“Por lo menos en el caso mío, yo me inyecto insulina, entonces la estoy manteniendo, es con el hielo, pero eso no me garantiza a mí que esa insulina no se me eche a perder”, enfatizó Gerardo Duque.