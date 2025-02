Hijo de la actriz Rhoda Torres cumplió 100 días de arresto arbitrario en Táchira

La actriz y cineasta venezolana, Rhoda Torres, pidió ayuda este viernes a las autoridades competentes para que liberen a su hijo, Jonathan Guillermo Torres Duque, quien fue detenido arbitrariamente el pasado 27 de octubre en el estado Táchira.

“Hoy son aproximadamente 100 días que no veo a mi hijo ni hablo con él”, lamentó Rhoda en un video publicado en sus redes sociales.

“Mi hijo llegó el 27 de octubre por tierra a su país Venezuela después de casi 10 años de estar en Estados Unidos. No he escuchado la voz de mi hijo. (0:33) Son tres meses, él fue detenido en Peracal, en la alcabala de la Guardia Nacional de Peracal, San Antonio del Táchira”, detalló la actriz.

“Yo estuve allí y yo vi cuando se llevaron a mi hijo. Yo abracé a mi hijo, yo besé a mi hijo. Él estaba llorando, yo también, y me dijeron que lo iban a llevar a una investigación en inmigración y no me lo trajeron más. Mi hijo vino con los documentos vencidos porque no había cómo renovarlos, no hay embajadas fuera”, explicó Rhoda al recordar el arresto arbitrario de su hijo.

Jonathan Guillermo “llegó de Los Ángeles, voló a Panamá, y de Panamá a Cúcuta. Agarró un taxi, llegó allí, legal todo, y agarró un taxi y entró a su país porque yo lo estaba esperando allá en Táchira y lo vi, y nunca imaginamos que esto iba a suceder”.

En un mensaje a las autoridades chavistas, Rhoda expresó: “Por favor, yo sé que son un organismo de inteligencia, que son personas que saben que son profesionales, y yo sé que ustedes, yo estoy segura como madre, que ustedes ya deben saber que mi hijo no está implicado en nada malo, yo se los ruego, por favor. Mi hijo tiene un estilo un poco particular porque él es deportista, es artista, y además es un muchacho alto, bastante alto, un muchacho que habla muy bien inglés y tiene un poquito de acento, pero es porque yo me lo llevé a estudiar allí”.