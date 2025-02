Acoso en Colombia: Abogado fue sancionado tras exclamarle “usted me excita” a funcionaria pública 

Posteado en: Actualidad, Internacionales

“Doctora, usted me excita; me excita como rasga ese papel”. Esta desafortunada frase, lanzada por un abogado en medio de una audiencia de conciliación, en una URI del municipio de Santander de Quilichao, en Cauca, desató la furia de la defensora pública, que no se aguantó el acoso y puso contra las cuerdas al hombre, quien terminó sancionado con la suspensión de su tarjeta profesional.

Por: Semana

Esta historia, que llegó a manos de la Comisión de Disciplina Judicial, llamó la atención de los magistrados y se tomó muy en serio. Pese a que el abogado Delbert Mayorga trató de salir del lío presentando excusas, estas no fueron aceptadas por la defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Martha Polanco, quien lo denunció y ahora la sanción se presenta como ejemplo para toda la Rama Judicial, en rechazo al acoso contra las mujeres.

Y es que el abogado, no conforme con la frase que lanzó en medio de una audiencia de conciliación, en la que irónicamente estaba representando a un menor edad, fue más allá, según la denunciante: “Cuando le exigí respeto, hizo caso omiso de la situación tomándolo como burla. En este espacio, el citado togado se dirigió también de forma irrespetuosa a la madre del adolescente que me acompañaba, la señora Luz, burlándose de ella y de su condición de mujer”.

De nada le sirvió al abogado Mayorga tratar de dar reversa, cuando en el proceso disciplinario se excusó: “No voy en estos momentos a tratar de tapar o tratar de decir, no, que lo que pasa es que mi cliente tal cosa, o que yo hice esto porque el que reza y peca empata; desde ningún punto de vista voy a proporcionar que el hecho que ella hizo algo se tiene que justificar con lo mío. No, nada de eso, yo admito y confieso a la manera de lo que me concede mi naturaleza y el marco jurídico de esta ley, de poder determinar que sí le falté al respeto la señora defensora de familia”.

El caso, desde la Comisión de Disciplina Judicial fue considerado como un ejemplo de lo que nunca debería ocurrir, haciendo énfasis en el respeto por las mujeres, y poco pudo hacer el abogado Mayorga, quien —tratando de evitar la inminente sanción— agregó ante el tribunal: “Yo sí en este momento tengo que decir que le falté al respeto porque estaba cortando ese papel, que ella me excitaba, pues tengo que determinar que esa fue la falta de respeto que yo tuve en contra de ella”.

