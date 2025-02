Reapareció el excéntrico Salt Bae y explicó su polémica actitud en la final del Mundial

Posteado en: Deportes, Titulares

El chef Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, se convirtió en el centro de una controversia durante la celebración de la victoria de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. En un momento que debía ser exclusivamente de júbilo para los campeones, la presencia del excéntrico cocinero en el campo de juego generó críticas y sanciones. Todo esto a partir de la invasiva actitud que tomó el turco, al mismo tiempo que tocó con sus propias manos el trofeo, algo completamente prohibido. Ahora, varios años después, admitió que su comportamiento fue un error, atribuyéndolo a su desconocimiento de las reglas de la FIFA.

Por: Infobae

De acuerdo con el reglamento de la casa madre del fútbol, el trofeo de la Copa del Mundo solo puede ser tocado por un grupo selecto de personas, entre ellas los jugadores campeones, jefes de Estado y personal autorizado. Sin embargo, durante la celebración de la victoria de Argentina por penales frente a Francia en la final, Salt Bae no solo ingresó al campo de juego, sino que insistió en fotografiarse con los jugadores y llegó a sostener el trofeo, violando esta norma. Este acto, que fue ampliamente criticado en redes sociales y por los aficionados, llevó a la FIFA a tomar medidas drásticas contra el chef: le prohibieron la entrada en todos los encuentros del Mundial 2026, que se llevará a cabo en los Estados Unidos, México y Canadá.

En una entrevista con Arabian Business, el chef expresó su arrepentimiento por lo sucedido. “Amo el fútbol. Amo a Argentina. Pero esto fue un accidente. Fue un error mío. Antes, no conocía las reglas. Ahora, conozco las reglas. Si supiera las reglas, nunca habría tocado la Copa del Mundo”, declaró el cocinero de 41 años.

En diálogo con el medio The Times pocas semanas después del histórico 18 de diciembre de 2022, Salt Bae había comentado: “Fue una combinación de mi amor por Argentina y mi emoción. Amo Argentina. He vivido allí. Fui a apoyarlos. Muchos (jugadores del seleccionado) han venido al restaurante. No me sentí un extraño. Fue un momento especial. No puedo hacer nada sobre la razón por la que estaba allí, pero nunca, nunca volvería a pisar la cancha de la Copa del Mundo. Había dos mil millones de personas viendo la Copa del Mundo… ¿Cuántas personas están hablando de mí? Cinco mil millones. El mundo entero”.

A su vez, insistió: “Yo no entré a la cancha con fines publicitarios. Solo me apetecía. Entonces fue un poco una sorpresa. Había al menos otras mil personas en el campo, pero cuando muestran el video, se dan cuenta de que solo era yo. Nunca, nunca quise eclipsar nada. No me gustó la atención. No pateé a nadie, ni robé nada”, insistió.

