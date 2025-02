Turistas denunciaron extorsión policial en Barquisimeto tras hallazgo de dron en su equipaje (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Un turista francés y una turista mexicana denunciaron haber sido víctimas de extorsión por parte de funcionarios policiales mientras se dirigían a los llanos venezolanos desde Barquisimeto. La denuncia fue hecha pública por el periodista Darvinson Rojas y se viralizó a través de un video compartido por los turistas en redes sociales.

En el video, que dura poco más de siete minutos, los turistas relatan su experiencia. “Bueno amigos, fue una verdadera locura lo que nos pasó aquí en Venezuela. Miren, estamos en el terminal de Barinas. Esperando nuestro bus a Mérida porque finalmente no vamos a conocer los llanos de Venezuela. Porque la policía se robó nuestro dinero“, comenzaron los turistas.

La pareja explicó que fueron detenidos en un punto de control policial mientras viajaban en autobús desde Barquisimeto hacia Barinas. Los agentes les solicitaron sus pasaportes y luego les indicaron que se bajaran del vehículo. “Nos dijeron que estábamos sospechosos de ser criminales, espías, etc. Nos hicieron abrir nuestra mochila, nos sacaron todas nuestras cosas, todos nuestros bolsillos, nos sacaron toda la ropa“, relató la turista.

El problema surgió cuando los policías encontraron un dron entre sus pertenencias. “Nos dijeron que era prohibido, etc. Nos sacaron leyes que no sé ni si existen. Que si somos terroristas, que por qué atacaron al presidente Maduro. Con eso, con un dron y no sé qué. Y entonces pues nos dijeron, eso, van a ir a la cárcel, los vamos a detener“, explicaron los turistas, detallando el momento en que comenzaron a sentirse amenazados.

La situación escaló rápidamente, con los policías separando a la pareja y llevándolos a interrogatorios individuales. “A mí, pues personalmente, me llevaron a lo que llaman el calabozo. Calabozo. A la cárcel, donde tenía gente para decirme, te vamos a meter aquí“, narraron.

Finalmente, los policías les insinuaron que podían llegar a un “acuerdo” para evitar la detención. “Quieren dinero. ¿Cuánto quieren? La corrupción, la corrupción a su máximo. Entonces, pues ya le estaba diciendo cuánto quieren. No sé qué. No, es que nosotros no les podemos decir. Y que no sé qué. Es un acuerdo que tenemos que llegar“, contaron los turistas, evidenciando la extorsión.

La pareja se vio obligada a retirar dinero en efectivo para pagar a los funcionarios policiales. “Tuvimos que pagar esa multa, pero que fue… Y es que se contradecían porque le decíamos, a ver, ¿cuánto quieres? No, es que nosotros no les estamos pidiendo dinero“, dijeron. Inicialmente, los policías exigieron 300 dólares, pero tras negociar, la pareja logró pagar 100 dólares para que les permitieran continuar su viaje.

“Los únicos que nos robaron fueron las policías”, exclamaron. A pesar de la amarga experiencia, la pareja aclaró que no culpan al pueblo venezolano por lo ocurrido. “No estamos enojados con… ¿Con Venezuela? Con Venezuela no, porque el país son los ciudadanos. Es el pueblo, son ustedes los que nos comentan, los que nos dicen. Y eso los amamos. Pero la policía de aquí… La verdad que lo siento mucho por ustedes que viven aquí y se tienen que… Proteger. Y tienen que estar aguantando y soportando a ese tipo de gente y tener que soportar la corrupción“, expresaron.

Tras la extorsión, los turistas decidieron abandonar su plan de visitar los llanos venezolanos y optaron por dirigirse directamente a Mérida. La denuncia generó indignación en redes sociales y ha puesto de manifiesto, una vez más, la problemática de la corrupción policial en Venezuela.