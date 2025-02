Valores humanos: Alejandro Szilágyi, por Gerardo Lucas

Posteado en: Opinión

Valores Humanos es el nombre de un programa televisivo que conducía el reconocido escritor Arturo Uslar Pietri, donde se comunicaba con sus “amigos invisibles”. En el mismo, pasaba revista por la vida de personajes universales, como Sócrates, Goethe y locales como Andrés Bello, Cecilio Acosta, en amenas y educativas conversaciones. La labor divulgativa de Uslar, comenzó en 1953, y a lo largo de los años produjo unos 1.200 programas televisivos.

Con el paso del tiempo, y reflexionando al respecto, me he dado cuenta de que los valores humanos, no solo están representados en todos aquellos personajes que han destacado por sus obras y que hoy ocupan un merecido lugar en la historia, sino que, también, podemos encontrar esos valores en muchos de nuestros contemporáneos, entre personas que nos rodean, solo tenemos que prestar atención. He conocido y estado en contacto con algunos de ellos y por falta de consciencia oportuna, no nos atrevimos a conocerlos. En lo que a mí respecta, tuve la fortuna de conocer a personajes en los que confluían innegables actitudes y cualidades, como el industrial Enrique Machado Zuluaga, el economista Héctor Silva Michelena, el cineasta Manuel de Pedro y algunos otros, sin embargo, lamentablemente, no conocí a personas cuyo trabajo admiré, como al escritor, Ibsen Martínez o al periodista, recientemente fallecido, Roberto Giusti.

A partir de esta reflexión decidí tomar la iniciativa de presentarles a mis lectores a un buen amigo y mejor persona, se trata de Alejandro Szilágyi, venezolano de origen húngaro, hombre sencillo y sensible que tiene la virtud de ser un personaje multifacético. Alejandro nació en Caracas con ancestros en Transilvania, entonces Hungría, la tierra del conde Drácula, y de paso, también ostenta un genuino título nobiliario. En primer lugar, es un artista, un escultor de la madera, arraigada tradición magyar de sus ancestros, su obra ha sido expuesta en Venezuela, las Vegas, Nueva York, Miami, Paris, Pekín, Tokio… entre otros lugares del planeta (www.aleszi.com). Para ganarse la vida, tiene su empresa consultora 2SPINternacional, y acaba de escribir un sugerente libro Vandemecun Directivo, donde identifica los errores más comunes en los que incurren los empresarios. Es humorista y ha escrito singulares libros como Reflexionamientos. De paso, promueve unas particulares tertulias amenizadas con vino y gulasch, preparado por Diana, su esposa, donde asisten sus colegas y amigos, como Ángel Ballestas (Otrova Gomas), Emilio Lovera, Laureano Márquez, Rolando Salazar y otros humoristas.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Todos nosotros, seguramente, tenemos conocidos a quienes admiramos, ellos encarnan los Valores humanos del presente. En medio de la situación actual del país, donde pensamos que el mérito, la idoneidad, el respeto, el estudio, la probidad, etc., han sido desbancados, consideramos, de vital importancia, dar a conocer a estas personas, para que no queden en el olvido como muchos otros valores, tal como Cecilio Acosta, apenas reconocido en su tiempo. Igualmente, y en tono de reflexión, salir de nuestra indolencia y atrevernos a conocer otros personajes de nuestro tiempo, con quienes convivimos, ya que ellos enriquecen nuestra propia vida.

Gerardo Lucas. Economista /Historiador. http://gerardolucas@wordpress.com