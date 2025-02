Los audios de Benedetti a Sarabia que desataron el malestar y tienen en jaque al gabinete de Petro

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En el controversial consejo de ministros del martes pasado algo quedó claro: el malestar que existe contra Armando Benedetti no solo es profundo, sino de vieja data.

Por Semana

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Aunque los explosivos audios de Armando Benedetti a Laura Sarabia se conocieron en junio de 2023, tras ser revelados en exclusiva por SEMANA, sus consecuencias siguen impactando fuertemente al Gobierno.

Lo que allí se dijo explica por qué la vicepresidenta Francia Márquez, y un grupo de funcionarios, se le plantó a Gustavo Petro en esa reunión televisada, que no tiene antecedentes en el alto poder.

La queja central de los ministros en ese escenario fue su rechazo al nombramiento como jefe de gabinete. Así lo dijo claro la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien este domingo dio a conocer que le presentó su carta de renuncia al jefe de Estado, pese a que dijo que no lo haría.

El revolcón que se vive en el Palacio de Nariño ha hecho que muchos se cuestionen sobre qué es lo que sabe Benedetti. ¿Por qué su llegada causa tanto malestar? La respuesta, en gran parte, está en esos audios que en su momento también estremecieron al país. Escúchelos:

1. “Nos caemos todos hijue%&%”

Benedetti, indignado por no tener el lugar que cree merecer, es agresivo con Sarabia y asegura que puede explotar en cualquier momento y contarlo todo. “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (…). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, maric…, yo hice cien reuniones (…), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…), veo que esto me puede empu…, pateo hijue…, y ahí nos caemos todos hijue…”, dice él.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ