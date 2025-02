El nuevo videojuego de Volver al futuro para festejar los 40 años de la película

Posteado en: Tecnología, Titulares

Atención, fans de una de más icónicas sagas del cine: se confirmó esta semana que está en desarrollo un nuevo videojuego basado en la trilogía de Volver al Futuro.

Por: TN

Bob Gale, uno de los creadores originales de la película, reveló en una reciente entrevista que este proyecto corresponde a un deseo constante a lo largo de su carrera.

Con el 40 aniversario de la primera peli, programado para el 3 de julio de 2025, este anuncio llega como parte de las celebraciones que se están planificando para conmemorar la fecha.

Gale expresó su entusiasmo, aunque no reveló muchos detalles. “Tenemos una oportunidad con un nuevo videojuego basado en Volver al Futuro. No quiero decir más que eso porque no se me permite, pero esto es algo que he querido por mucho tiempo”, comentó.

