Avión que transportaba a Marco Rubio a Europa regresa a EEUU por problema mecánico

Un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que transportaba al secretario de Estado Marco Rubio y al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Jim Risch, a Alemania para la Conferencia de Seguridad de Múnich, se vio obligado a regresar a Washington el jueves por la noche tras presentar un problema mecánico.

Por Voz de América

“Esta tarde, en ruta de Washington a Múnich, el avión en el que vuela el secretario Rubio experimentó un problema mecánico”, anunció Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado.

.@SecRubio will travel to Germany to participate in the Munich Security Conference and the G7 Foreign Ministers Meeting on February 13. He will then travel to Israel, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates from February 15-18 to meet with senior officials on freeing the…

