Cómo se ven hoy las conejitas y exnovias de Hugh Hefner, creador de Playboy (FOTOS)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Kendra Wilkison, Holly Madison y Bridget Marquardt fueron durante años las conejitas del magnate Hugh Hefner, dueño del imperio Playboy, fallecido en 2017 a los 91 años.

Por: Clarín

Las tres rubias protagonizaron un reality show que se llamó The Girls Next Door (Las Chicas de Al Lado), en el que mostraban cómo era su vida en la mítica mansión de Beverly Hills. La historia en torno al empresario millonario generó una gran repercusión en el mundo. Solo el estreno de la segunda temporada fue visto por 1,6 millones de espectadores.

El programa tuvo seis temporadas entre el 2005 y 2010.

Cómo está hoy la ex conejita Kendra Wilkinson

Kendra Wilkison era la menor de las tres y actualmente tiene 39 años. En 2021 Wilkinson estrenó su reality show Kendra Sells Hollywood, que cubría su nueva carrera como agente de bienes raíces en Los Ángeles. En 2023 Kendra Wilkinson tuvo un episodio de pánico que la llevó a hospitalizarse y posteriormente a tomar medicación para la depresión. “Estaba en estado de pánico.

No sabía lo que pasaba por mi cabeza, por mi cuerpo ni por qué lloraba”, dijo ante la revista People, recordando el momento angustiante. “Había tocado fondo… Me moría de depresión”. “Me quedé sin matrimonio, me quedé sin programa, tuve que mudarme a una pequeña casa… No entendía lo que estaba pasando y de repente tuve que hacer una intensa curación”, explicó Kendra en otra entrevista con Melissa Gorga para su podcast On Display.

La celebridad también confesó que durante ese contexto se enfrentó a una fuerte depresión, que ha logrado superar de a poco.

Así se ve hoy Holly Madison

Holly Madison fue una de las novias oficiales de Hugh Hefner, pero hoy a sus 45 años es productora de varias series televisivas. Tiene dos hijos, Rainbow Aurora y Forest Leonardo, de quienes muestra fotos y momentos en sus redes sociales.

En 2023 le diagnosticaron autismo. “Me encuentro dentro del espectro autista. Pero mi médico me ha dicho que tengo un ‘alto funcionamiento’, lo que significa que puedo seguir con mi vida. Es solo que soy un poco más callada. Antes no sabía hacer contacto visual y la gente lo tomaba como algo ofensivo”, confesó ante la revista People.

Para leer más, pulse aquí.