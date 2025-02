Para comprender a China: Las guerras del opio y los tratados desiguales, por León Sarcos

Posteado en: Opinión

El mundo es de ustedes, y también de nosotros; pero en última instancia es de ustedes. Los jóvenes plenos de vigor y vitalidad se encuentran en la primavera de la vida, como el sol a las ocho o nueve de la mañana. En ustedes depositamos nuestras esperanzas… El mundo les pertenece. El futuro de China les pertenece. Mao Tse Tung

Chou En-lai, era un maestro con una capacidad impresionante para suavizar los bordes de las habilidades ideológicas, mediante una insinuante facilidad de modales desplegados, aparentemente sin esfuerzo, para penetrar en el corazón del asunto. Henry Kissinger

Nuestro ejército se rige por el principio de que es el partido el que manda al fusil, y no este al partido. Deng Xiao Ping

China se encontraba en la cima de la grandeza imperial cundo el siglo XVIII tocaba a su fin. La dinastía Qing, fundada en 1644 por las tribus manchúes habían convertido al gigante asiático en una potencia militar. Pero ese momento de relevancia histórica se volverá también un trance decisivo para su destino.

Para Henry Kissinger, en su libro Sobre China, por vez primera en su historia debido a su riqueza y a la gran importancia que adquirió a finales del siglo XVIII como potencia imperial, China tendría que enfrentar a unos bárbaros que ya no aspiraban a desplazar a la dinastía Qing y hacerse del Mandato Celestial. Lo que intentaban en su lugar era convertir el sistema chinocéntrico en un polo totalmente distinto del orden mundial, asimilado al libre comercio en lugar del tributo, con embajadas permanentes en Pekín, y un sistema de intercambio diplomático en el que no se hiciera referencia a los jefes de Estado que no fueran chinos, llamándolos bárbaros honorables que tuvieran que jurar lealtad a su emperador en la capital.

Sin conocimiento del liderazgo chino, esas mismas potencias fueron creando nuevos procedimientos industriales y científicos que, por primera vez en la historia, superaron los del propio país: la máquina de vapor, el ferrocarril, nuevos métodos de fabricación y acumulación de capital que le permitieron dar un verdadero salto a la productividad en Occidente.

Se comienza a fraguar el ataque de Occidente

Los bellos caminos no llevan lejos. Proverbio chino

Las sociedades occidentales consideraron un verdadero sinsentido que China pretendiera, bajo su óptica, aspirar al mando supremo de Europa y Asia. Estos habían decidido imponer a China sus propias pautas de comportamiento en el ámbito internacional, por la fuerza si en la práctica se veían obligados a ello.

En el pasado, durante el siglo XVII, estos bárbaros de los mares occidentales pertenecían al grupo de los enviados de tributo o mercaderes bárbaros para los que había una zona especial limitada a sus operaciones comerciales localizada en Cantón (Guangzhou). En contadas ocasiones se les permitía llegar a Pekín –en caso de ser admitidos por el emperador–. Los que alcanzaban tal privilegio tenían que realizar el Kowtow: el acto de postración en el que la frente del súbdito toca tres veces el suelo, en gesto de reverencia.

En aquellos tiempos, los derechos mínimos de los que disfrutaban los europeos en todos los rincones del mundo: libre comercio, embajadas permanentes e igualdad soberana, resultaban inauditos para los chinos. La única excepción táctica se había hecho con Rusia a la que, desde 1715, la dinastía Qing le permitió el establecimiento de una misión ortodoxa rusa en Pekín, que con el tiempo adoptó la forma de embajada de facto y duró más de un siglo.

El primer estruendoso fracaso de la diplomacia británica

El agua demasiado pura no tiene peces. Proverbio chino

Lo que el orden mundial chino daba por supuesto resultaba especialmente ofensivo a los británicos (los bárbaros pelirrojos, en algunos documentos chinos). A los británicos, pertenecientes a la primera potencia comercial y naval de occidente, les humillaba el papel que les asignaba en la cosmología el Reino del Medio, cuyo ejército, comentaban los británicos, seguía utilizando arcos y flechas y cuya armada, podían afirmar, no existía.

Para romper el cerco que los tenía molestos y reducidos a comerciar solo desde Cantón, los británicos buscaron la forma de acceder al resto del mercado chino. El primer intento lo llevaría adelante George Macartney entre 1793 y 1794. La tarea, para muchos expertos mejor concebida y menos militarista de Europa, estaba destinada a modificar las relaciones imperantes entre China y Occidente, y a conseguir el libre comercio y la representación diplomática en igualdad de condiciones. A pesar de lo modesto de sus objetivos, para cualquier experimentado analista, constituyó, por las diferencias de percepción política y cultural, un rotundo fracaso.

El jefe de la misión era un funcionario, para la época, con la formación, la cultura y la experiencia necesaria para realizarla con éxito, pues además de una brillante carrera diplomática, venía de un distinguido trabajo de tres años en la corte de Catalina la Grande en San Petersburgo, donde había logrado un importante tratado de amistad y comercio.

Para asegurar sus objetivos, Macartney se hizo acompañar de un séquito muy calificado que incluía a un cirujano, un médico, un mecánico, un experto en metalurgia, un relojero y un creador de instrumentos matemáticos; además de grandes y diversos obsequios que mostraban el avance de Occidente: piezas de artillería, relojes con diamantes incrustados, porcelana británica y retratos del rey y la reina pintados por Joshua Reynolds.

Misión imposible

Vence al enemigo sin manchar la espada. Proverbio chino

Las vicisitudes de Macartney, relatadas en un diario escrito por él mismo, constituyen, para el autor de Sobre China, una experiencia digna de ser contada a los estudiosos de la diplomacia, y a los lectores interesados en la importancia que adquieren las diferentes ópticas culturales y su percepción en el plano de la comunicación internacional.

El gobierno británico cometió un primer error al dirigirse a la corte china en pie de igualdad. Lo que para ellos constituía un toque de dignidad poco común como país occidental, para los chinos se trataba de un acto de contumaz insubordinación. La misión de Macartney no consiguió ninguno de los objetivos específicos que llevaba, pues las diferencias de percepción eran abismales.

Macartney había intentado demostrar las ventajas de la industrialización con sus obsequios, pero el emperador los consideró tributo. El enviado especial británico esperaba que los anfitriones reconocieran admirados que habían quedado rezagados en la vía del progreso y de la civilización tecnológica.

Al cabo de un mes y medio de larga espera, comenta Kissinger, el embajador seguía esperando que le concedieran audiencia con el emperador y en el intervalo fueron sucediendo banquetes, espectáculos y conversaciones sobre el protocolo adecuado para una posible audiencia imperial. Por fin, un día a las cuatro de la mañana, le llevaron a una tienda espaciosa y elegante para que esperara al emperador, quien se presentó en una gran ceremonia transportado en un palanquín.

Macarney, según Kissinger, quedó maravillado ante la magnificencia del protocolo chino, en que cada función de la ceremonia se desarrollaba en medio de un silencio y una solemnidad que en cierta medida le recordaba la celebración de un misterio religioso. Tras ofrecer unos obsequios al jefe de la misión británica y a su séquito, el emperador los agasajó. Nos hizo traer platos de su misma mesa –relata en su diario– y nos sirvió con sus propias manos una taza de vino tinto que tomamos en su presencia (les recordaba con este comportamiento el quinto cebo que la dinastía Han aplicaba a los bárbaros).

Prodigalidad imperial en el trato. Negociación infructuosa

La inocencia de un ratón puede mover a un elefante. Proverbio chino

Al día siguiente fueron invitados al cumpleaños del emperador. Este obsequió a Macartney con una representación teatral, a la que asistió en el palco imperial. Entonces, Macartney dio por supuesto que ya podía negociar la cuestión de la embajada. Pero el emperador lo interrumpió con un regalo: una cajita con piedras preciosas. Y un librito escrito y pintado por él, que deseaba le presentara al rey, mi señor, como prueba de amistad. Y le dijo que la cajita tenía 800 años en manos de su familia (cuenta Macartney).

En cuanto hubo ofrecido aquellas muestras de prodigalidad imperial, los funcionarios chinos sugirieron que, dado que se acercaba el frío invierno, había llegado el momento de la partida. Este alegó que aún las partes no habían entrado en negociación.

El 3 de octubre de 1793, a primera hora de la mañana, un mandarín despertó a Macartney y lo convocó con traje ceremonial completo a la Ciudad Prohibida, donde recibiría respuesta a su petición. Después de esperar unas horas, lo condujeron por una escalera hasta una butaca recubierta de seda en la que, en lugar del ver al emperador, encontró una carta de este dirigida al rey Jorge. Los funcionarios chinos realizaron el Kowtow ante la carta y Macartney hincó la rodilla.

Finalmente trasladaron la comunicación imperial a las estancias de Macartney con todo el ceremonial: aquella resultó una de las comunicaciones más humillantes registradas en la historia de la diplomacia británica. En verdad, los chinos trataron a los británicos como una tribu bárbara, arrogante y desinformada, en busca del favor del Hijo del cielo.

En la carta, después de los saludos protocolares, nunca el emperador se dirigió al rey en condiciones de igualdad. Y en adelante se desestimaban todas las sugerencias hechas por Macartney. Así, resultaba imposible un comercio que fuera más allá de lo establecido. Gran Bretaña no podía ofrecer a China nada que fuera de interés para ese país y China ya había presentado todo lo que le permitía la legislación divina. Lo de la presencia de un representante británico en la capital le resultaba aún más absurdo.

El emperador, literalmente desconocedor de la capacidad de una reacción militar violenta de los dirigentes occidentales, jugaba con fuego sin saberlo. Especialmente después del juicio de valor con que Macartney había abandonado la China.

Las dos guerras del opio

Las grandes almas tienen voluntad, las débiles solo deseos. Proverbio chino

Los británicos no habían olvidado la afrenta diplomática del Emperador Amarillo. Apenas el duque de Wellington dio cuenta de Napoleón Bonaparte en Waterloo, volvieron por sus fueros en las costas chinas en 1816. En esta oportunidad, con lord William Pitt Amherst a la cabeza de la misión diplomática británica. En este nuevo intento, razones protocolares llevaron a las manos a los enviados británicos con los mandarines anfitriones. Cuando el noble caballero británico se negó a practicar el Kowtow ante el emperador, a quienes los chinos se empeñaron en llamar el soberano universal, el enviado y sus acompañantes fueron rechazados de forma abrupta.

En 1834, el secretario de asuntos exteriores británicos, lord Palmerston –que no dominaba las leyes de la dinastía Qing– alistó con el mismo propósito que en el pasado se había enviado a Macartney, a un oficial de la armada escocesa, de apellido Napier, a Cantón. El mismo y el gobernador de la zona se encontraron en una calle ciega, cuando ambos se negaron a recibir las credenciales uno del otro alegando la poca categoría de su interlocutor. El engorroso asunto, de nuevo protocolar, con los bárbaros, se resolvió a favor de los chinos cuando el paludismo acabó con las vidas de Napier y de su traductor.

Pero las potencias occidentales en auge no podían seguir tolerando un sistema que las llamaba bárbaras y que pretendía que presentar tributo las obligaba a ceñirse a un comercio regulado estrictamente por temporadas en una ciudad en particular. No había nada que pudiera considerarse ultrajante al Reino Medio, o vergonzoso para los chinos, que ya no fuera de aceptación mayoritariamente universal. Sin embargo, el enfrentamiento definitivo se producirá a raíz de uno de los aspectos más bochornosos de la intrusión occidental: la insistencia en la importación ilimitada del opio a China.

A mediados del siglo XIX, el opio se toleraba en Gran Bretaña y estaba prohibido en China, si bien era cada vez más el número de chinos que lo consumía. La India británica constituía el centro de mayor cultivo de adormidera en el mundo, y los mercaderes británicos y estadounidenses, que trabajaban de común acuerdo con los contrabandistas chinos, hacían de las suyas.

La primera guerra del opio

Todos los ríos van al mar, pero el mar no se desborda. Proverbio chino

Según Kissinger, la corte Qing debatió intensamente la legalización del opio y la administración de venta; en definitiva, decidió tomar medidas drásticas y erradicar de una vez por todas el consumo. En 1839, Pekín envió a Lin Zexu, funcionario de probada competencia e integridad, a cortar el comercio en Cantón y a obligar a los mercaderes occidentales a acatar la prohibición oficial.

Lin Zexu tomó las decisiones propias de la autoridad y las instrucciones emanadas desde Pekín, pero como todo gran negocio que produce ganancias que pueden repartirse entre muchos, el comercio del opio tenía defensores no solo entre los mercaderes de distintos orígenes, sino también dentro del gobierno británico, donde existían algunos funcionarios que vieron una manera de fortalecer las ventajas comparativas del comercio británico y de paso cobrarse las humillaciones de las que sucesivamente fueron víctimas funcionarios al servicio de su diplomacia.

Lin Zexu dirigió una carta a la reina Victoria –que nunca llegó a su destino pero que fue publicada por los medios– donde le exigía con respeto la erradicación del opio de los territorios de las Indias británicas y, entre otras cosas, advertía: Controlad, oh Rey, a los malvados y cribad a vuestros peligrosos súbditos antes de que lleguen a China, a fin de garantizar la paz de vuestra nación, de mostrar claramente la serenidad de vuestra cortesía y sumisión y de dejar que los dos países disfruten el don de la paz…

Mientras tanto, los británicos consideraron el asedio de Lin Zexu a la comunidad británica de Cantón como una ofensa intolerable. Los que ejercían el comercio en China pedían a Palmerston una declaración de guerra. Este dirigió una comunicación a Pekín en la que pedía satisfacción y reparación de los daños infligidos por las autoridades chinas y por las ofensas de esas mismas autoridades a la Corona británica, así como la cesión permanente de una o más islas de considerable extensión situadas en las costas de China como depósito para el comercio británico.

Para Kissinger, la primera guerra por el opio había comenzado y no culminaría hasta 1842, con una derrota humillante para los chinos cuando se vieron obligados a firmar el Tratado de Nankin, el primer eslabón en la cadena de tratados desiguales suscritos por los chinos bajo el paraguas de la superioridad de fuerzas militares extranjeras.

El Tratado de Nankin

La puerta mejor cerrada, es aquella que puede dejarse abierta. Proverbio chino

De acuerdo con Kissinger, las interacciones entre la fuerza naval apabullante británica y la gestión psicológica china tuvieron como consecuencia dos tratados negociados por el príncipe Quisyang, llibu y Niujan y el representante británico sir Henry Pottinger: el de Nankin (agosto de 1842) y el adicional de Bogue (octubre de 1843)

Este tratado de Nankin, fue mucho más humillante y desproporcionado que el Pacto de Chuan-pi, que en 1841 habían acordado Quisyang y Elliot, pero que fue desconocido por Palmerston y el emperador chino y que hizo que la guerra siguiera adelante. Si bien –comenta Kissinger– el de Nankin era básicamente humillante, no resultaba tan duro como la situación militar muy desventajosa de China les habría permitido a los británicos.

Establecía que China entregara una indemnización de seis millones en dólares de plata por el opio que había sido confiscado por Lin Zexu en 1839. Tres millones por deudas que los comerciantes chinos Hong en Cantón debían a los británicos, y doce millones como compensación por los costes de guerra. En total 21 millones que deberían ser pagados en un plazo de tres años con intereses del 5% por atrasos.

China debía ceder Hong Kong y abrir cinco puertos de tratado costero, en los que se permitía la residencia de occidentales y libre comercio. Con ello se desmantelaba de forma efectiva el sistema de Cantón, mediante el cual la corte china había regulado el comercio con Occidente y lo había limitado a los mercaderes con licencia. Se añadieron Ningbo, Shanghái, Xiamen y Fuzhou, a los puertos del tratado. Los británicos aseguraron el derecho a mantener misiones permanentes en las ciudades portuarias y a negociar directamente con las autoridades locales, evitando el trato con la corte en Pekín.

Los británicos obtuvieron, así mismo, el derecho a obtener jurisdicción sobre sus súbditos residentes en los puertos afectados por el tratado. En cuanto al funcionamiento, implicaba que los comerciantes de opio extranjeros estarían sujetos a las leyes y regulaciones de sus países de origen.

El de Bogue fue hecho para complementar el de Nankin, impulsado por la voracidad que da la victoria. Las disposiciones claves otorgaban extraterritorialidad y el estado de nación más favorecida a Gran Bretaña. Para el traductor inglés del siglo XIX, Thomas Meadows, el pueblo chino no se percató de las terribles consecuencias que tendrían en el largo plazo las concesiones otorgadas después del final de la primera guerra del opio.

El comienzo de la decadencia Qing y la segunda guerra del opio

Es fácil esquivar la lanza, mas no el puñal oculto. Proverbio chino

Para Kissinger, era harto complicado apaciguar en sus ambiciones a las potencias occidentales. Cada concesión china iba generando nuevas demandas. Era como haber iniciado fuego en una pradera seca. Los tratados, considerados en su momento como una concesión temporal, inauguraban un proceso a través del cual la corte Qing terminaría perdiendo el control general de la política comercial y exterior de China.

Con el agravante de que el pueblo chino comenzaba a resentir y a sentir las derrotas experimentadas por la Corte imperial, y los enemigos internos de la dinastía Qing empezaban a intensificar su desafío. En los extremos occidentales del imperio se produjeron rebeliones musulmanas y la separatista de los kanatos, de corta duración, pero reprimida con un alto costo económico y una desorbitante pérdida de vidas.

En la parte central, el levantamiento conocido como la rebelión de Nian ganó un considerable apoyo de trabajadores Han en 1851 y se mantuvo por más de dos décadas hasta 1873. El más desafiante sería la rebelión de Taiping (1850-1864), organizada por una secta de misioneros cristianos chinos. Las fuerzas de Taiping, bautizadas como El Nuevo Reino Celestial de la Paz, consiguieron arrancar a los Qing el control de Nankin, gran parte del sur y el centro de China y gobernaron como una dinastía incipiente. No existen cifras oficiales, pero según algunas estimaciones, las rebeliones de Nian, musulmana y de Taiping tuvieron pérdidas en vidas humanas superiores a 60 millones, en el periodo entre 1850 y 1873.

Del árbol el caído todos hacen leña

Antes de ser un dragón hay que sufrir como una hormiga. Proverbio chino

A raíz del tratado de Nankin, firmado entre chinos y británicos, el presidente estadounidense, John Tyler, envió con urgencia una misión con la intención de conseguir unas concesiones similares para su país, la precursora de las políticas posteriores de puertas abiertas; por su parte, los franceses negociaron de forma análoga y cada uno de los países incluyó, por su cuenta, una cláusula de nación más favorecida, que estipulaba que cada concesión que ofreciera China a otros países tenía que otorgarla también al firmante. Todo era parte de la cadena inaugurada con el primer acuerdo de tratados desiguales.

Los chinos tenían que tener en cuenta los ánimos que Rusia mantenía hacia el interior de China y el nuevo rol de Japón que, desde la parte oriental, se propuso no solo ocupar extensiones de territorio chino, sino también como objetivo importante, desplazar a Pekín como centro del nuevo orden internacional de Asia Central. Los japoneses se incorporaron pronto al comercio internacional y asumieron las tecnologías occidentales con convicción, para mejorar y hacer competitiva su economía y modernizar su arsenal militar.

A mediados del siglo XIX pocos miembros de la elite china estaban conscientes de que su país ya no era el mismo en un sistema marcado por su predominio y que China había aprendido los principios elementales de un sistema de bloques de políticas de fuerza. Uno de ellos fue Wei Yuan (1794-1856), un mandarín confuciano de rango intermedio vinculado a Lin Zexu. Wei Yuan presentaba unos métodos mediante los cuales el país arrinconado por los occidentales podía conseguir un margen de maniobra.

Existen dos métodos para atacar a los bárbaros, a saber: alentar a los países que son hostiles a esos bárbaros para que los asalten y aprendan las técnicas superiores de los bárbaros para poderlos controlar. Existen dos métodos para hacer las paces con los bárbaros, a saber: permitir que las distintas naciones que comercian sigan con su actividad mercantil y apoyar el primer tratado de la guerra del opio para mantener el comercio internacional.

Se trataba de una solución original, cuyo principal obstáculo fue que el gobierno no tenía la más mínima idea de cómo ponerla en marcha, pues contaba con una información mínima sobre los posibles aliados y no tenía representación en ninguna de sus capitales. Después de fracasar a la hora de detener el avance de los británicos, según Wei, había que debilitar la posición relativa de Londres en el mundo y en China. Es decir, China tiene que ofrecer concesiones a todos los países voraces en lugar de permitir que se las exigiera Gran Bretaña y sacara provecho del reparto del botín con otros países, para cuyo objetivo la cláusula de nación más favorecida le sería de utilidad.

De acuerdo con el autor de Sobre China, en el tiempo había que confrontar los beneficios obtenidos por medio de las sutiles maniobras de Wei Yuan de armarse utilizando las técnicas superiores de los bárbaros. China tenía que llevar especialistas franceses y estadounidenses para hacerse cargo de la construcción de barcos y fabricación de moderno armamento. Wei Yuan resumía de la siguiente manera su estrategia: Antes de establecer la paz, a nosotros nos corresponde utilizar a los bárbaros contra los bárbaros. Una vez establecida, aprenderemos sus técnicas superiores con el objeto de controlarlos. Sin duda, Wei Yuan se adelantaba en muchas décadas a lo que sería la estrategia de las generaciones venideras.

La segunda guerra del opio y tratado de Tianjin

El dragón dormido en el fondo del agua se convierte en presa de los cangrejos. Proverbio chino.

Cuando uno mira retrospectivamente la historia de China en el siglo XIX, se da cuenta de la’ ‘‘ingenua’’ grandeza de esa cultura para aquel entonces, y del hecho reiterado de que los imperios son como los perros de raza Pitbull: mientras más intentas desprenderte de sus mandíbulas con mucha más fuerza te aprietan. De nada valen las dilaciones, las argucias y la genuflexión, el vencedor siempre querrá más, hasta lograr el fin último, ante el menor de los pretextos, para terminar de esquilmar a las naciones en inferioridad de condiciones militares.

Según Kissinger, en 1856, una inoportuna inspección del Arrow, un barco de China registrado como británico, y la supuesta profanación de la bandera de Gran Bretaña, darían pie a la reanudación de las hostilidades entre las dos naciones. Al igual que en 1840, el casus belli no fue exactamente heroico (el registro del barco, como se descubrió después, había caducado). Con las defensas chinas aún en mantillas, las fuerzas británicas se apoderaron de los fuertes de Cantón y de Dagu en el norte de China, desde donde podían dirigirse con facilidad a Pekín.

Durante las negociaciones que se iniciaron en junio 1858, ante la manifiesta superioridad británica, ahora acompañada de Francia, Rusia y Estados Unidos, que también aspiraban a ampliar su red comercial y finalmente lograr representación diplomática en Pekín, se redactó un tratado que ponía temporalmente fin a la guerra, conocido como el Tratado de Tianjin, contentivo de los primeros acuerdos, que los chinos se negaron a suscribir:

El Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Rusia tendrán derecho a establecer legaciones diplomáticas (pequeñas embajadas) en Pekín, una ciudad cerrada en aquel tiempo; diez nuevos puertos serían abiertos al comercio internacional; derecho de todos los buques extranjeros, incluyendo barcos comerciales, a navegar libremente por el río Yangtsé; el derecho de los extranjeros a viajar a regiones internas de China, lo cual estaba restringido; China debe pagar indemnización al Reino Unido y a Francia por dos millones de taeles de plata, y dos millones más a los comerciantes británicos por la destrucción de sus propiedades.

La negativa de China de aceptar representación diplomática en Pekín, como se había acordado en Tianjin, desató la furia militar de las potencias occidentales, que en esta ocasión iban a hacer tierra rasa de la capital del Reino del Medio, por lo que el príncipe Gong se vio conminado a firmar la Convención de Pekín del 13 de octubre de 1860, mediante cuya primera cláusula aceptaba el fiel cumplimiento del tratado de 1958, y agregaba la legalización del consumo del opio; a los cristianos se les concedían todos los derechos civiles, incluyendo el derecho de propiedad y el derecho a evangelizar. Además, de la cesión del distrito # 1 de Kowloon al Reino Unido y la indemnización a este último y a Francia, por un monto de 8 millones de taeles de plata a cada una. Mientras se firmaba el Tratado de Pekín, las tropas anglo-francesas incendiaban el palacio de verano.

El fin de la dinastía Qing y el cierre de un siglo que anuncia la modernidad

De las nubes más negras cae agua que es limpia y fecunda. Proverbio chino.

Todos los males parecían converger simultáneamente sobre la dinastía Qing después de liberarse del acoso diplomático del Reino Unido. Las agresiones de las grandes potencias y su victoria indiscutible, por lograr romper el cerco comercial de Cantón, conseguir representaciones diplomáticas en la capital y establecer el trato entre iguales y no en condición de súbditos como lo pretendía el Reino del Medio, sería un golpe mortal a la dinastía Qing.

La cesión a Rusia de 906.500 kilómetros cuadrados, que habían sido tradicionalmente chinos, aprovechando la agresión de las potencias occidentales entre 1858 y 1860, había logrado penetrar al interior en su ánimo expansionista mediante la anexión de Amur del rincón sureste de Siberia. Este sería otro de los tratados desiguales a los que se vería forzada la dinastía Qing.

El corolario de esta acumulación de fracasos sucesivos, se vería colmado por la derrota infligida por Japón a China en la guerra que libraron entre 1894 y 1895 por la supremacía en Corea y que costó a China la pérdida de Formosa (Taiwán). Esta derrota china hizo caer más bajo el prestigio de los Qing. Hizo a los chinos abrir sus mercados a los japoneses y los catapultó como una potencia mundial.

China respira por la herida. La guerra de los Bóxer

La lengua existe porque es blanda; los dientes se quiebran porque son duros. Proverbio chino

Después de la firma de la Convención de Pekín, el príncipe Gong escogería para la implementación de su política durante casi cuarenta años, a Li Hongzhang, un importante mandarín que había destacado al mando de las fuerzas militares en la campaña de los Qing contra la rebelión de Taiping. Li se hizo famoso durante las crisis y destacó en asuntos militares y en el control de los bárbaros.

Al igual que cualquier otro oficial de alto rango de su tiempo, Li estaba convencido de que las prerrogativas imperiales eran justas. No difería tanto en su afirmación sobre la superioridad moral, como en el análisis que hacía de que, por el momento, al país le faltaba una base militar que hiciera frente al occidente en igualdad de condiciones técnicas: Hoy en día, vivir y seguir afirmando que hay que rechazar a los bárbaros y echarlos de nuestro territorio es algo superficial y absurdo. Ellos producen a diario sus armas para vencer y se enfrentan a nuestras debilidades con técnicas superiores.

Li defendió la idea de que China tenía que abrir escuelas en todo el país para enseñar lenguas de los occidentales y las técnicas de ingeniería. Si conseguimos aprender más idiomas, podemos aprender de forma gradual y completa sus acertadas técnicas de buques de vapor y armas de fuego modernas. China necesitaba abrirse al mundo exterior y conocer de los países vasallos y bárbaros, en primer lugar, para fortalecer su estructura tradicional y también para recuperar su preeminencia.

Esa tarea lleva tiempo y a pesar de la paciencia que ha caracterizado a la cultura china, su orgullo herido y sangrante ante un orden mundial chino descoyuntado totalmente, pedía a gritos acción al espíritu heredero de nuevos combatientes, ofendidos en su honor ante tantas humillaciones y abusos intolerables a la cultura tradicional china.

Para Kissinger, la frustración popular se desbordó en 1898 en el llamado levantamiento de los bóxers –que recibían tal nombre por sus tradicionales ejercicios de artes marciales–. Estos, que practicaban una forma de misticismo antiguo y afirmaban poseer una magia frente a las balas foráneas, organizaron una campaña de agitación violenta contra los extranjeros y los símbolos del nuevo orden que habían impuesto.

Atacaron a diplomáticos, a chinos cristianos, las líneas de ferrocarril, los telégrafos y algunas escuelas occidentales. La emperatriz Cixi, tal vez con el temor de que la corte se convirtiera en el próximo objetivo, alabando sus acciones, se unió a los bóxers. De nuevo el epicentro del conflicto se situó en las embajadas extranjeras en Pekín, tanto tiempo disputadas, que los bóxers asediaron durante la primavera de 1900. Tras un siglo de fluctuación entre el arrogante desprecio, el desafío, y la atribulada conciliación, China se vio envuelta en un estado de guerra con todas las potencias extranjeras a la vez.

La consecuencia fue otro duro golpe. En agosto de 1900 llegó a Pekín una fuerza expedicionaria integrada por ocho potencias –Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, el Imperio austrohúngaro, Rusia, Italia, Japón y Alemania– para liberar las embajadas. Después de reducir a los bóxers y a las tropas de los Qing, establecieron otro tratado desigual que imponía una indemnización en efectivo y garantizaba más derechos de ocupación a las tropas extranjeras.

Conclusión

Una dinastía imposibilitada de evitar sucesivas marchas a la capital o de impedir exacciones extranjeras en territorio chino, había perdido sin lugar a dudas el Mandato Celestial. La dinastía Qing, que había resistido con verdadero estoicismo durante siete décadas después del primer ataque de Occidente, llegaba a su final en 1912.

China entraba a la modernidad a la fuerza. Pero había aprendido la amarga lección y muy pronto sabría integrarse, en condiciones muy singulares, con la técnica de sus adversarios y el conocimiento de sus aliados, a la dura confrontación y alineamientos en la puja por el poder de las grandes potencias.

León Sarcos febrero 2025x