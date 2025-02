Edmundo González y María Corina Machado reciben el Premio al Coraje de Derechos Humanos

Posteado en: Destacados, Internacionales

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y la líder opositora, María Corina Machado, recibieron este martes 18 de febrero en Suiza, el Premio al Coraje de Derechos Humanos y reivindican la lucha de los venezolanos.

“Es un testamento a la resiliencia de un pueblo que, ante la adversidad, han optado por no ceder, no quedarse callado, no rendirse”, expresó González Urrutia tras recibir el galardón en Ginebra, que reconoce este año el “liderazgo inspirador” de ambos líderes en la lucha por restaurar la democracia en Venezuela.

“La comunidad internacional no puede mantenerse indiferente. La lucha del pueblo venezolano no es solo una lucha por su voluntad, sino por mantener la estabilidad democrática en todo el continente”, aseguró González Urrutia en el discurso de recepción del galardón, también concedido a María Corina Machado aunque ella no pudo viajar a Suiza para recibirlo.

El mandatario venezolano hizo un llamamiento a que se mantenga la presión exterior hacia el régimen de Nicolás Maduro por sus repetidos abusos.

Por su parte, María Corina Machado pudo intervenir a través de un mensaje de vídeo en el que aseguró que la oposición a Maduro “seguirá luchando hasta el final, hasta que la justicia impere de nuevo en Venezuela y podamos traer a nuestros hijos de vuelta”.

“Ya hemos alcanzado tanto que el régimen está aislado a nivel nacional, es rechazado internacionalmente y está dividido”, subrayó.